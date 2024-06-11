Этот популярный «китаец» стал доступнее почти на миллион

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с пробегом за два года подешевел на 860 тыс. рублей

Двухлетний кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в автосалонах сейчас стоит на 860 тыс. руб. дешевле нового паркетника.

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro очень популярен в РФ. Этот автомобиль с пробегом можно отыскать в десятках столичных автосалонов, торгующих б/у моделями. Стоимость машины отличается в зависимости от комплектации, пробега и состояния машины.

Chery Tiggo 7 Pro

Так, в одном салоне продается паркетник 2022 г. в. с пробегом 29 тыс. км. по цене 2 040 000 руб. в средней комплектации Prestige. Среди опций кожаный салон, датчик дождя и света, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, круиз-контроль, функция запуска двигателя с кнопки, подогрев всех сидений.

В другом салоне продается Chery Tiggo 7 Pro в аналогичной версии и того же года выпуска, но с пробегом 5 тыс. км. Цена составила 2 050 000 руб. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с.

Chery Tiggo 7 Pro

Что касается нового Chery Tiggo 7 Pro, то сами китайцы сейчас продают в России обновленную версию этого кроссовера с приставкой Max в названии. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором и в комплектации Prestige стоит 2 900 000 руб. Также на него распространяется прямая скидка от автопроизводителя в размере 100 тыс. руб.

Двойник дорестайлингового Chery Tiggo 7 Pro под названием XCite X-Cross 7 производят на бывшем заводе Nissan в Петербурге и продают в двух версиях Enjoy и Techno за 2 499 000 и 2 636 000 руб. соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru