Россияне кинулись оформлять автокредиты — выясняем причины спроса

В РФ ажиотаж на автокредиты — сумма займов за 4 месяца составила 706 млрд рублей

В России за первые четыре месяца текущего года количество выданных автокредитов выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В мае показатель прибавил еще 8%, эксперты автоотрасли разбирались в причинах такого ажиотажа.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, за четыре месяца в РФ выдано 493 тыс. автокредитов на покупку новых и машин с пробегом. В денежном эквиваленте сумма составила 706,7 млрд рублей.

По словам Удалова, покупателей даже не пугают внушительные процентные ставки до 20% и больше. Эксперты отмечают, что кредит остается единственным способом для большинства россиян стать владельцем автомобиля.

По мнению замгендиректора АГ «Авилон» по продажам Рената Тюктеева, рост автокредитов связан с ожиданиями роста ключевой ставки, которого так и не произошло. Более того, регулятор намерен ограничить выдачу автокредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. У таких заемщиков банки будут требовать подтверждение дохода.

«Несмотря на то что ключевая ставка осталась прежней, это вполне может быть временным явлениям – Центробанк это косвенно поддерживает, допуская " возможность ее увеличения " в июле. Таким образом, фактор, способствовавший " разгону " автокредитования, сохраняется», – констатирует главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, автокредиты берут сейчас на 7-8 лет, в итоге из-за высоких ставок за автомобиль фактически выплачивается почти двойная цена.

«Автокредит уже вполне можно называть автоипотекой: сроки выплат этих займов уже достаточно близки к срокам, на которые берутся кредиты на покупку недвижимости», – отмечает эксперт.

Но, в отличие от квартиры, стоимость автомобиля в процессе эксплуатации только снижается. Его мнение разделяет и Кадаков, он тоже считает, что ссуды на приобретение машины по своим срокам в ряде случаев уже почти приблизились к ипотечным займам.

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Источник: Известия