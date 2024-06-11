Как ездить в дождь: вот несколько правил

Эксперт Ананьев: лужа может привести к гидроудару двигателя

О проверке состояния шин и давления в них не следует забывать никогда. Это правило становится еще актуальнее в условиях плохой погоды. Если шины старые, они хуже отводят воду, и сцепление с дорогой снижается, в этом случае следует ездить с особой осторожностью, отметил эксперт сервиса «Авто.ру» Иван Ананьев.

Он напомнил, что после сильного дождя дороги становятся опасными из-за скопившейся воды. Это увеличивает риск аквапланирования, когда шины теряют контакт с дорогой. Чтобы этого избежать, следует сбросить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих авто. Тогда у вас будет больше времени на реакцию и вероятность ДТП снизится.

Нужно избегать движения по залитой колее, иначе шины могут не справиться с отводом влаги, и автомобиль перестанет слушаться органов управления.

В дождь и после него видимость на дороге может быть значительно ухудшена. Эксперт советует использовать фары даже днем, чтобы автомобиль было лучше видно другим водителям. Можно даже включить противотуманки и аварийную сигнализацию. Стекла и зеркала должны быть чистыми.

Также специалист отметил, что нельзя въезжать в воду на большой скорости, даже если она покрывает знакомый участок дороги. Также нужно избегать больших луж.

Вода может скрывать глубокие ямы и другие препятствия, которые могут повредить машину. Проезжать через лужу нужно медленно и аккуратно, удерживая руль ровно, чтобы машину не занесло. При въезде в глубокую лужу вода может попасть в воздухозаборник и привести к гидроудару двигателя, отметил Ананьев.

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Источник: Газета.Ru