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«За рулем» поздравляет всех с Днем России!

Мы знаем, что объединяет всех живущих в нашей огромной и просторной стране

Издательство «За рулем» поздравляет всех граждан нашей страны с Днем России! Праздник этот обязан своим появлением принятию Декларации о государственном суверенитете в далеком 1990 году, и за 34 года он стал знаковым для всех, кто здесь живет, работает, созидает, переживает, верит.

Множество национальностей и народов, несколько вероисповеданий, разные образы жизни… – все уживаются на огромной территории нашей страны. Нас объединяет земля, ее история, ее настоящее и будущее.

Одной из объединяющей всех нас вещей является автомобиль – это элемент всеобщей российской культуры, понятный всем и всеми любимый друг и помощник. «За рулем» делает все для того, чтобы эта общая часть культуры развивалась и была любима всеми: новости и статьи, тесты и обзоры, премии и фесты.

Мы вместе, дорогие наши читатели! С Днем России вас!

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За Рулем«За рулем»
Фото:Ольга Мальцева/ТАСС
12.06.2024
Фото:Ольга Мальцева/ТАСС
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