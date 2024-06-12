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На что обратить внимание при покупке машины на вторичке — советы юриста

Юрист Славнов рассказал, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом

При покупке машины с пробегом нужно в первую очередь, обращать внимание на продавца, которых условно можно разделить на два типа: лихачей-наездников и тех, кто ухаживает за транспортным средством. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов.

К наездникам он относит тех, кто «убивает» автомобиль, не обслуживает его, а только гоняет, не задумываясь о последствиях. Ко второй группе Славнов причислил пенсионеров, которые бережно относятся к автомобилю, а также женщин, которые в силу отсутствия необходимых знаний и навыков прибегают к услугам специализированных салонов.

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Обязательно нужно перед покупкой машины проверить ее юридическую чистоту, отмечает Славнов, а только потом обращать внимание на техническое состояние.

«Все говорят: надо смотреть техническое состояние. Нет, первое – это юридическая чистота машины. Например, что она ни в залоге, ни в аресте, ни в кредите и что нет запрета регистрационных действий. Второе – уже смотрим, из-под кого мы эту машину покупаем», – подчеркивает юрист.

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При этом Славнов советует не уделять большого внимания марке автомобиля. Он привел пример из своей практики, когда видел ухоженную и «доделанную» Lada Vesta и автомобиль японского бренда Honda, в котором водитель выполнял техобслуживание самостоятельно, не имея необходимой квалификации.

«Над всеми машинами кропят инженеры, которые собирают, проектируют и из года в год машину доделывают. Но каждый пилот, каждый владелец как готов убить эту машину, так и готов ее и доделать», – добавил эксперт.

Славнов рекомендует избегать общения с «перекупами», которые ограничиваются тем, что устраняют только внешние недостатки транспортного средства и продают после небольшого техобслуживания. Такой автомобиль прослужит недолго, несмотря на все заверения, резюмирует юрист.

Источник: Федерал Пресс

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Количество просмотров 1
12.06.2024
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
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