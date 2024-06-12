Мотор прослужит дольше: названы простые правила
Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин дал советы, как продлить срока службы двигателя автомобиля. Так, нужно проводить техобслуживание сразу по окончании обкатки — то есть «нулевое ТО».
Комментарий эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Есть смысл заменить моторное масло. Масло первой заливки в какой-то мере является обкаточным, вобравшим в себя всевозможные микрочастицы и продукты приработки, гонять которые по новенькому мотору ни к чему. Обкатку обычно считают законченной примерно на второй тысяче километров пробега — пусть с этого момента масло станет свежим.
Специалист отмечает, что жидкость в АКП редко выхаживает более 60 тысяч км. А если машина эксплуатировалась на сильном морозе или часто таскала прицепы, то и того меньше.
Значит, необходима более частая замена жидкости, ведь это — типичный расходник. То же относится к раздаточным коробкам, редукторам мостов, механическим коробкам передач и многодисковым муфтам.
Также, прежде чем давать мотору нагрузку, нужно дать ему возможность хоть немного прогреться. Для этого необязательно стоять на месте: можно хотя бы километр проехать без резких маневров.
С другими советами по продлению жизни двигателя можно ознакомиться тут.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм