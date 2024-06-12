#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов
12 июня
Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов
Кондратьев: одна из причин визита иностранцев в...
Мировой автопроизводитель создал уникальные браслеты в стиле ретромодели
12 июня
Мировой автопроизводитель создал уникальные браслеты в стиле ретромодели
Opel выпустит браслеты для часов Apple из...
В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных
12 июня
В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных
Kyodo: в головном офисе Honda проходят обыски...

Мотор прослужит дольше: названы простые правила

Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить срока службы двигателя

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин дал советы, как продлить срока службы двигателя автомобиля. Так, нужно проводить техобслуживание сразу по окончании обкатки — то есть «нулевое ТО».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

Есть смысл заменить моторное масло. Масло первой заливки в какой-то мере является обкаточным, вобравшим в себя всевозможные микрочастицы и продукты приработки, гонять которые по новенькому мотору ни к чему. Обкатку обычно считают законченной примерно на второй тысяче километров пробега — пусть с этого момента масло станет свежим.

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Специалист отмечает, что жидкость в АКП редко выхаживает более 60 тысяч км. А если машина эксплуатировалась на сильном морозе или часто таскала прицепы, то и того меньше.

Значит, необходима более частая замена жидкости, ведь это — типичный расходник. То же относится к раздаточным коробкам, редукторам мостов, механическим коробкам передач и многодисковым муфтам.

Также, прежде чем давать мотору нагрузку, нужно дать ему возможность хоть немного прогреться. Для этого необязательно стоять на месте: можно хотя бы километр проехать без резких маневров.

С другими советами по продлению жизни двигателя можно ознакомиться тут.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
12.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0