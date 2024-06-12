Мотор прослужит дольше: названы простые правила

Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить срока службы двигателя

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин дал советы, как продлить срока службы двигателя автомобиля. Так, нужно проводить техобслуживание сразу по окончании обкатки — то есть «нулевое ТО».

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Есть смысл заменить моторное масло. Масло первой заливки в какой-то мере является обкаточным, вобравшим в себя всевозможные микрочастицы и продукты приработки, гонять которые по новенькому мотору ни к чему. Обкатку обычно считают законченной примерно на второй тысяче километров пробега — пусть с этого момента масло станет свежим.

Специалист отмечает, что жидкость в АКП редко выхаживает более 60 тысяч км. А если машина эксплуатировалась на сильном морозе или часто таскала прицепы, то и того меньше.

Значит, необходима более частая замена жидкости, ведь это — типичный расходник. То же относится к раздаточным коробкам, редукторам мостов, механическим коробкам передач и многодисковым муфтам.

Также, прежде чем давать мотору нагрузку, нужно дать ему возможность хоть немного прогреться. Для этого необязательно стоять на месте: можно хотя бы километр проехать без резких маневров.

С другими советами по продлению жизни двигателя можно ознакомиться тут.

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