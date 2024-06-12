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Идеален для путешествий по России: внедорожник с высоким клиренсом и палаткой на крыше

13 июня в Китае состоится премьера внедорожника Deepal G318

Уже завтра в Китае состоится долгожданная премьера Deepal G318 – внедорожника, который обещает стать серьезным конкурентом аналогам в сегменте SUV.

Deepal G318 получил кузов с размерами 5010 х 1985 х 1960 мм, колесную базу 2880 мм и снаряженную массу 2360 кг. Буксировочная способность составляет 1600 кг, дорожный просвет может достигать 240 мм.

Deepal G318
Deepal G318
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Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Deepal G318 отличается просторным салоном, увеличенным дорожным просветом и внушительной буксировочной способностью. Все это позволяет с уверенностью отправиться в путешествие по бездорожью, преодолевая серьезные препятствия. Полноразмерная запаска расположена по центру задней части. Четыре фонаря на крыше обеспечивают дополнительное освещение в темное время суток. Багажники на крыше позволяют разместить походную палатку для ночевок на природе.

Deepal G318
Deepal G318

Внедорожник оснащен D-образным трехспицевым рулевым колесом, 12,3-дюймовой приборной панелью и 14,6-дюймовым центральным экраном управления на основе ОС Deepal. Объем багажника в 818 литров может быть увеличен до 1747 литров при складывании задних сидений.

Deepal G318
Deepal G318

Deepal G318 предлагает режим повышенной проходимости ET и 5 режимов вождения (экономичный, комфортный, спортивный, эксклюзивный и индивидуальный). Запас хода на электротяге составляет 190 км, а полный запас хода равен 1000 км.

Интерьер Deepal G318
Интерьер Deepal G318

Источник: CarNewsChina

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Deepal
Количество просмотров 3
12.06.2024
Фото:Deepal
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