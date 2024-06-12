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В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных
12 июня
В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных
Kyodo: в головном офисе Honda проходят обыски...

В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных

Kyodo: в головном офисе Honda проходят обыски из-за фальсификации данных об авто

В Японии были проведены обыски в офисе компании Honda из-за скандала с нарушениями испытаний автомобилей.

По информации Kyodo, представители министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии осуществляют обыски в штаб-квартире Honda из-за подозрений в подделке данных об автомобилях.

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Подозрения касаются нарушений отчетности при проведении тестов на шум у 22 моделей автомобилей в период с 2009 по 2017 год. Поэтому остановка поставок текущих моделей пока что не планируется.

Ранее было заявлено, что у Toyota обнаружены фальсифицированные данные по исследованиям системы защиты пешеходов, установленной на таких моделях, как Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross. Планируется также проверить Mazda и Honda, а также Suzuki и Yamaha.

Mazda использовала поддельные данные о краш-тестах, а Suzuki солгала о результатах тестирования тормозной системы у модели, которую уже сняли с производства.

Проверки автопроизводителей начались после скандала с Daihatsu, дочерней компанией Toyota, которая подделывала результаты краш-тестов и допускала другие нарушения, влияющие на безопасность автомобилей. Обнаружено более 170 нарушений в ряде моделей.

Источник: Kyodo News

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
12.06.2024
Фото:Unsplash
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