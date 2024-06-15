Самые необычные грузовики СССР – монстры МоАЗ (видео)

Блогер рассказал, как появился брутальный облик инженерных тягачей МоАЗ

Изначально могилевский МоАЗ был не автомобильным, а заводом подъемно-транспортного оборудования. В начале 1960-х там собрались молодые амбициозные специалисты, которые мечтали именно о полноценном автомобильном производстве, пусть и со свойственным предприятию уклоном. Вовсю шла разработка новых инженерных тягачей, только вот с их дизайном как-то не заладилось.

МоАЗ-6014

Тогда с просьбой помочь обратились к СХКБ Ленинградского совнархоза. Именно там появился тот стиль, по которому будут безоговорочно узнавать всю технику МоАЗ. Идея была простой: исключить все, что не несет определенной функции, сделать функцию самой основой дизайна. Так выставление напоказ грубой аскетичности, строгих линий, угловатости форм стало определенной эстетикой – тем, что впоследствии назовут советским брутализмом.

Это направление, заданное в СХКБ Ленинградского совнархоза в 1964 году, получило развитие благодаря начальнику кузовного бюро МоАЗ Мечиславу Станиславовичу Бедункевичу. Постепенно в Белорусской ССР воспитывали собственные дизайнерские кадры – в 1965-м в Минске создают головной отдел технической эстетики. Впрочем, это уже другая история…

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Источник: AUTO VIDEO