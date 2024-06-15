Думаете, перед вами советский трактор? А это Чхоллима!

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Эти тракторы действительно отчетливо напоминают советские, российские или белорусские машины – тот же силуэт, пропорции и даже отдельные стилистические элементы. И это не случайно: первым трактором Кымсонского тракторного завода, расположенного в промышленной зоне Кияндон недалеко от Пхеньяна, был Чхоллима-28, аналог советского Т-28 «Владимирец» Владимирского тракторного завода.

СССР помогал во многих аспектах – в строительстве, поставке оборудования, инженерной и технологической документации, обмене специалистами... Строительство завода началось в 1954-м, а уже в 1958-м первый трактор выехал за ворота. Было несколько модификаций – с движками мощностью от 28 до 55 лошадиных сил. Особенностью стала полукабина, появившаяся ввиду специфического климата.


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Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Кымсонский тракторный завод занимает площадь более 400 тысяч квадратных метров, и более 140 тысяч из них – это производственные цеха. На них можно выпускать десять тысяч тракторов в год. Нынешняя основная модель – разработанная в 2017 году Chollima-804, вполне современная и ладная с виду.

И вроде бы вот она, совсем другая, мирная и совершенно понятная Северная Корея, но... по данным Википедии, в сентябре 2023 года тракторы Chollima-804 с российскими 30-мм автоматическими гранатометами АГС-17 принимали участие в параде в честь 75-летия КНДР.

Источник: AUTO VIDEO

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