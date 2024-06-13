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В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили

Сенатор Гибатдинов попросил не наказывать водителей скорой, прибегающих к тарану

Сенатор Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не преследовать работников скорой помощи, которые вынуждены оперативно принимать решение и таранить автомобили-помехи в критических ситуациях.

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Политик сослался на недавний инцидент, когда машина скорой помощи, в которой находился маленький ребенок, не могла покинуть двор из-за жительницы Санкт-Петербурга, блокировавшей проезд своим легковым автомобилем в течение десяти минут.

Сенатор просит Минздрав высказать свое мнение относительно внесения изменений в действующее законодательство России, которые могли бы освободить от ответственности медработников, применяющих метод тарана в крайне необходимых ситуациях.

Он подчеркнул, что женщина-водитель осознанно поставила под угрозу здоровье пациента в машине скорой помощи. Он также отметил, что бригады скорой на данный момент лишены законных возможностей для самостоятельного и оперативного устранения препятствий на пути.

Законодатели готовят новый штраф для водителей

Гибатдинов также предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за помехи, которые создают несознательные автомобилисты скорой помощи. В частности, лишать их прав.

Согласно закону, таранить машины нельзя, это частная собственность. Независимо от нарушения правил парковки, вопрос следует решать с их владельцами, иначе конфликт дойдет до суда. Кроме того, единичный таран авто чаще всего приводит к серии столкновений. Таким образом, количество участников в аварии возрастает.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
13.06.2024
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