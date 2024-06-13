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ФНП: доля залогового транспорта россиян при...

Жители России стали чаще закладывать свои машины и мотоциклы — выясняем причины

ФНП: доля залогового транспорта россиян при оформлении кредита выросла на 60%

С начала 2024 года жители России заложили более 858 тыс. автомобилей, мотоциклов, мопедов и других транспортных средств, их совокупная доля увеличилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные обнародовали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Всего сейчас в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержится 10,9 млн записей о залогах на транспортные средства. Зачастую транспорт с обременением выставляют на продажу, но владелец не предупреждает покупателя об этом.

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«И, если бывший собственник прекращает вносить платежи банку, тот требует погасить обязательства или вернуть машину уже от нового владельца», – напомнили в ФНП.

Чтобы не купить автомобиль с обременением, нужно очень тщательно изучить его историю, обязательно найти информацию, не находится ли транспорт в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, предупреждают В ФНП.

«Записи в реестр вносят нотариусы, получив информацию от залогодержателя или залогодателя. Если имущество находилось в залоге, но залогодержатель не сообщил об этом и информация не появилась в реестре, все риски он принимает на себя. В этом случае обратить взыскание на заложенное имущество, проданное добросовестному покупателю, практически невозможно», – подчеркнули в компании.

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При наличии записи в реестре ответственность за свою невнимательность возлагается на покупателя, а залогодержатель сможет требовать возмещения именно с нового собственника. В 2023 году Верховный суд России напомнил, что, когда в реестре есть запись о залоге, третьи лица считаются осведомленными о наличии обременения.

В экспертном сообществе считают, что при покупке транспорта нужно внимательно проверять его историю, а сделку проводить, только после консультации с нотариусами и юристами.

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Источник: Известия

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Depositphotos
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