В этих регионах России живут самые патриотичные автовладельцы — вы удивитесь

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Автостат: отечественные авто больше всего любят в Дагестане, Чечне и Ингушетии

Специалисты аналитического агентства «Автостат» к Дню России решили выяснить, в каких субъектах Российской Федерации самая высокая доля зарегистрированных автомобилей отечественных брендов.

При анализе парка легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2024 года выяснилось, что наибольшая доля таких машин зафиксирована на Северном Кавказе. Самым патриотичным регионом назван Дагестан – из всех зарегистрированных легковых автомобилей почти 70% приходится на отечественные бренды, остальные 31% – на иномарки. В Ингушетии этот показатель составляет 64%, в Чечне – 63%, в Кабардино-Балкарии – 62%, в Северной Осетии – 60%.

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В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу доля отечественных машин составляет 59% – это единственный округ в России, в котором отечественные автомобили доминируют над иномарками. В остальных семи округах противоположная ситуация – предпочтение отдано зарубежным брендам. В частности, на Дальнем Востоке иномарки занимают 88% всего парка – на российские приходится только 12%.

Так, в Приморском крае доля отечественных авто составляет всего 4,5%, в Хабаровском крае и на Сахалине – по 6%, а на Камчатке – 8%. В Калининградской области доля отечественных машин составляет 6,5%.

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Источник: Автостат

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
13.06.2024
Фото:АГН Москва
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