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Сделано в России: 4 главные автоновинки-2023

Все они появятся в продаже до конца этого года. Среди них окажется даже электромобиль.

Лада Ларгус

Все секреты самого доступного семейного авто в РФ

В третьем квартале 2023 года на конвейер возвращается Ларгус. Построенный на проверенной временем платформе В0 автомобиль россиянам полюбился за просторный багажник и выносливость. Вынужденная производственная пауза объясняется заменой зарубежных комплектующих на отечественные или импортируемые из дружеских стран.

Подробности по этой машине АВТОВАЗ пока не приводит, а вот про электрический е-Ларгус известно многое.

Автомобиль получит синхронный электромотор мощностью 110 кВт. Емкость трех литий-ионных батарей (они расположены под капотом, в центральном тоннеле и под задним сиденьем) составляет 60 кВт·ч. Декларируемый запас хода – 400 км.

Первую партию машин вазовцы обещают произвести до конца года. Массовый выпуск наладят в начале 2024-го.

Любопытно, что обычная версия будет выпускаться в Тольятти, а электрическая – в Ижевске.

Лада Ларгус
Лада Ларгус

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Лада Нива Спорт

Lada Niva Legend – честный тест-драйв самого доступного внедорожника

Только что в Тольятти объявили о начале выпуска легендарной Нивы с усовершенствованной шумоизоляцией днища, моторного отсека, колесных арок. Дальше ожидается внедрение светодиодной начинки для надфарников и нового для Нивы двигателя – 1,6-литровый агрегат (в 8- и 16-клапанном исполнении) будет позаимствован у переднеприводного семейства.

Но еще раньше появится версия Нива Спорт – ездовой прототип этой машины наш корреспондент недавно подловил на дорогах Тольятти. Снаружи «спортсменка» выделяется шноркелем, расширителями колесных арок и 17-дюймовыми колесами.

Помимо 1,6-литровых двигателей здесь появится раздатка с электронным управлением блокировкой межосевого дифференциала, а также (впервые на Ниве) блокировка заднего межколесного дифференциала.

Лада Нива Спорт
Лада Нива Спорт

УАЗ Патриот

Передний привод против полного: тест вне дорог и неожиданные выводы экспертов

В августе ульяновцы ставят в производство версию с измененной задней подвеской: вместо двух рессор будет три. В уазовских пабликах в соцсетях говорится: «Усиленные третьим листом рессоры минимизируют колебания при проезде неровностей, а равно позитивно скажутся на курсовой устойчивости и управляемости». Логично будет ожидать и уменьшения проседания задней части кузова при нагрузке.

Кроме того, изменениям подверглись стремянки рессоры, и также стойки, подушки и штанги стабилизаторов.

Но главные новости от УАЗа впереди: в данный момент проводятся работы по адаптации к Патриоту турбодизеля JAC и 6-ступенчатой механической коробки передач той же марки. Агрегат рабочим объемом 2 л на китайских грузовичках выдает 130 л.с. и 285 Н.м. Однако мощность мотора для внедорожника может быть скорректирована.

Поскольку выпуск дизеля в России уже локализовали, его появление под капотом УАЗа не за горами.

В 2025 году на Патриот вновь вернется и автомат.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

ГАЗ Соболь NN 4х4

Новинки лета 2023: Соболь класса люкс, нетипичные пикапы, Компас 5

На выставке «Комтранс», что пройдет в Москве в начале сентября, будет показана полноприводная модификация нового Соболя.

Появилась новая раздатка собственной разработки с прямой передачей планетарного типа. Вместо крестовин в приводе теперь используются ШРУСы – такая конструкция обещает быть более долговечной.

Управление трансмиссии теперь (раньше был рычаг) будет осуществляться при помощи поворотной шайбы с тремя режимами (2H, 4H, 4L). Передаточное число демультипликатора увеличится с 1,87 до 2,82 – тяговые возможности возрастут.

Дорожный просвет под картером заднего моста составляет 185 мм – как и у заднеприводной модификации.

ГАЗ Соболь NN 4х4
ГАЗ Соболь NN 4х4

А что еще?

Упомянутыми выше машинами автомобильные события не ограничатся. Тот же ГАЗ сейчас подыскивает партнера для выпуска новой Волги.

Осенью ожидается старт производства электровэна Эволют i-Van и гибридного кроссовера i-Jet.

Завод «Москвич» планирует выпустить еще одну модель – компанию кроссоверу составит легковой лифтбек. Словом, ближайшие месяцы обещают быть плодотворными на новинки.

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Лада Ларгус
Лада Нива Спорт
УАЗ Патриот
ГАЗ Соболь NN 4х4

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За рулем в Дзен
За РулемТимкин Юрий
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