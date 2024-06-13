Самые надежные авто этого японского бренда представлены в России

HotCars: Camry 2014 года возглавила рейтинг самых надежных Toyota за 10 лет

Японская Toyota Camry 2014 года выпуска является самым надежным автомобилем за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты авторитетного ресурса HotCars, специализирующегося на автомобильных обзорах.

Отмечается, что за 10 лет седан бизнес-класса ни разу не попал под отзыв производителя, а от владельцев не поступало ни одной серьезной жалобы.

Toyota Camry

Специалисты присвоили Toyota Camry в рейтинге надежности автомобилей J.D. Power 88 баллов из 100 возможных. На обслуживание седана с гибридным 4-цилиндровым двигателем и более мощным 6-цилиндровым мотором владельцы в среднем тратят 387 долларов (порядка 34,5 тыс. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

На второе место по надежности автомобилей Toyota, выпущенных за последние 10 лет, эксперты поставили семейный кроссовер Toyota Venza 2014 года. Его надежность оценили в 87 баллов из 100, автомобиль только один раз попал под отзывную кампанию, а на его техобслуживание владельцы тратят в среднем 440 долларов в год (39,2 тыс. рублей).

Интерьер Toyota Camry

В топ-3 вошел компактный городской кроссовер Toyota C-HR выпуска 2020 года, его надежность эксперты оценили в 85 баллов из 100. Он тоже отзывался только один раз, а самое большое количество жалоб при его использовании касалось рулевого управления. На содержание этой машины ее владельцы тратят в среднем 441 доллар в год (39,3 тыс рублей).

Полностью топ-10 самых надежных Toyota последнего десятилетия выглядит следующим образом:

Toyota Camry 2014 года;

Toyota Venza 2014 года;

Toyota C-HR 2020 года;

Toyota Corolla 2016 года;

Toyota RAV4 2018 года;

Toyota Avalon 2018 года;

Toyota Prius 2017 года;

Toyota Tacoma 2​​022 года;

Toyota Tundra 2021 года;

Toyota Sienna 2016 года.

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Источник: HotCars