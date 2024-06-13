В России продается практичный семейный японский компактвэн по очень приятной цене

В РФ можно купить новый компактвэн Mitsubishi Xpander по цене от 2,55 млн рублей

На российский рынок привезли партию новых компактвэнов Mitsubishi Xpander. Цены стартуют от 2,55 млн рублей.

За эти деньги частный продавец из Самары предлагает Xpander 2023 года выпуска. О комплектации в объявлении на классифайде ничего не говорится, но, как правило, такие модели оснащены кондиционером, есть камера заднего вида, 16-дюймовые литые диски, круиз-контроль, мультируль, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и шестью динамиками, Bluetooth, бортовой компьютер. Сложив третий ряд сидений, можно в разы увеличить объем багажника.

Mitsubishi Xpander

Аналогичный автомобиль предлагают в Тюмени, там модель 2024 года выпуска продают за 2,7 млн рублей. Немного дороже – в 2,789 млн рублей –Xpander оценили в Магнитогорске, а в Москве его цена стартует от 2,89 млн рублей. Аналогичные автомобили есть в наличии в Архангельске, Рязани, Липецке, Тамбове, Нижнем Новгороде и Петербурге.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Под капотом Mitsubishi Xpander установлен атмосферник объемом 1,5 л и мощностью 105 л.с. с цепным ГРМ, в паре с ним работает классический 4-ступенчатый автомат, привод – передний.

Производство компактвэнов наладили в Индонезии, машины реализуют на местном рынке и в странах Юго-Восточной Азии (в Таиланде, на Филиппинах), а также в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

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Источник: Автоновости дня