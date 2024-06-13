Они ездят на «жидком тротиле», а свечей хватает на 200 метров: что это за машины?

«За рулем» рассказал об особенностях топливной системы дрэгстеров класса Top Fuel

23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабный автомобильный фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Главным событием мероприятия будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

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Дрэгстеры класса Top Fuel работают на нитрометане. Нитрометан – это смесь из 90% самого вещества и 10% окислителя, в качестве которого выступает этил или закись азота. Смесь нитрометана с органическими аминами представляет собой жидкий эквивалент тротила…

Но для дрэг-рейсинга гораздо важнее другое его свойство: за счет окислителя нитрометану для горения необходимо гораздо меньше кислорода, чем бензину. Если для превращения килограмма бензина в тепловую энергию необходимо 14,6 кг воздуха, то нитрометану хватает всего 1,7 кг. Это означает, что в цилиндре за один такт работы двигателя можно сжечь примерно в 8,7 раза больше нитрометана, чем бензина, получив в 2-3 раза большую мощность.

Прежде чем отжечь бёрнаут и улететь вперед, вам нужно завести свой нитрометановый дрэгстер. Это не так-то просто, ибо нитрометан горит очень медленно, в отличие от бензина, создавая серьезные проблемы при старте. Поэтому иногда можно увидеть, как кто-то подбегает и засовывает бутылку с жидкостью прямо в нагнетатель дрэгстера. Мотор начинает кашлять и выбрасывать белый дым, потом дым сменяется языками пламени, а звук мотора становится более глубоким… Как вы догадались, в бутылке был бензин.

Старт дрэгстера класса Top Fuel

Говоря о сжатии, суперчарджер сжимает 85(!) кубометров воздуха в минуту, и после добавления топлива эта субстанция становится очень близка по свойствам к твердому телу… Цилиндры почти закусывает на полной нагрузке.

Электроды свечи зажигания полностью изнашиваются к середине дистанции, после чего возгорание происходит от компрессии. Двигатель можно заглушить, только отключив подачу топлива.

Вероятность катастрофы довольно высока. И причин для нее немало. К примеру, свеча расплавится и не подожжет топливовоздушную смесь. Она соберется в цилиндре, гидрозапор не выключит мотор и топливо взорвется от сжатия. Мощности взрыва вполне хватит чтобы оторвать ГБЦ, подбросить машину в воздух, нанести сотрясение пилоту и даже взорвать задние колеса (если шрапнель из осколков не сделает это раньше), а если смесь вытянет обратной тягой в нагнетатель, то она может попросту оторвать компрессор от блока.

Нет ничего похожего на гонки нитрометановых драгстеров, это постоянный баланс на острие идеального заезда и полной катастрофы. Поэтому каждый раз, когда Top Fuel сотрясает землю своим мотором, на старте собирается толпа. И вы тоже увидите это вживую, посетив ЗА РУЛЕМ ФЕСТ.





Расписание

8:00 – 10:00: Заезд участников в паддок и выставочную зону

8:00 – 11:45: Техкомиссия и медкомиссия для участников гонок

11:00: Открытие входа для зрителей

12:00 – 18:00: ЗАЕЗДЫ ДРЭГ-РЕЙСИНГ!

12:00 – 18:00: Дрэг-такси, дрифт-такси, вертолет, экскурсии, выезд на автобусе к финишу

11:40 – 13:20: Выступление группы Lowcosters

13:40 – 15:20: Выступление группы Beat Devils

15:40 – 17:20: Выступление группы May Weather

17:40 – 18:20: Выступление группы Кирпичи

18:30: Награждение пилотов

19:00 – 19:40: Выступление группы «Кирпичи»

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 23 июня!

Приходите на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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