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УАЗ повысит качество силовых элементов подвески

УАЗ приобрел два новых металлообрабатывающих центра для производства подвески

ООО «УАЗ-Механосборочное Производство» обзавелось двумя новыми высокоскоростными металлообрабатывающими центрами. Приобретение оборудования является частью инвестиционного проекта по улучшению производства, который проводится совместно с главным заказчиком – автозаводом УАЗ.

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Новые центры предназначаются для изготовления цапфы поворотного кулака – одного из важных силовых элементов подвески внедорожников УАЗ. Считается, что нововведение повысит качество и увеличит объем производимых деталей, а также снизит трудозатраты.

Пресс-служба уточняет, что на момент запуска станки могут производить около 300 деталей в сутки. Однако через особые настройки режимов резания и выбор более прочных и износостойкого режущего инструмента планируется увеличить производительность до 400-450 деталей в сутки.

Источник: УАЗ

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