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Еще несколько десятков тягачей Валдай отправились заказчику

Компания «Цемрос» начала перевозить цемент с помощью новых тягачей Валдай 45

Недавно Почта России начала тестовую эксплуатацию одного тягача Валдай 45. А компания Цемрос», занимающаяся доставкой цемента, получила в свое распоряжение сразу 55 таких грузовиков.

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Сообщается, что новые тягачи сразу повезут сырье партнерам, а закупка машин у отечественных машиностроителей полностью соответствует вектору развития компании. Напомним, Валдай 45 является клоном китайского тягача Foton Auman EST1846, сборка таких машин ведется в Нижнем Новгороде, где находится завод ГАЗ.

Напомним, магистральный тягач Валдай 45 предназначен для работы в составе автопоезда полной массой до 45 тонн. Допустимая полная масса автомобиля составляет 18 тонн, нагрузка на переднюю ось — 7 тонн, на задний мост — 13 тонн. Машина имеет 470-сильный дизель в паре с 12-ступенчатой АКП. Два бака вмещают 840 литров топлива, что дает паспортный запас хода в 3000 км.

По данным «Автостат Инфо», за пять месяцев 2024 года в России продан 81 автомобиль Валдай 45, причем 22 единицы из этого количества были реализованы в мае.

Источник: ГК «СТТ», Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ГК «СТТ»
Количество просмотров 1
13.06.2024
Фото:ГК «СТТ»
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