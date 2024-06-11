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У Почты России появился новый Валдай 45 – смотрим, что это за машина!

Почта России начнет тестировать магистральный тягач Валдай 45 на трассе М-12

В тестовую эксплуатацию на Почту России принят новый магистральный тягач Валдай 45, сообщила ГК «Современные транспортные технологии». Машину будут испытывать полгода на новой скоростной трассе М-12. В расках тестов грузовик будет перевозить почту и коммерческие грузы клиентов.

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Производитель заявляет о сбалансированных характеристиках силовой установки и отличной аэродинамике, что должно помочь экономить топливо. А низкая снаряженная масса и геометрия, учитывающая нюансы законодательства в части предельных осевых нагрузок, позволят выигрывать у конкурентов по грузоподъемности. Два топливных бака должны дать 3000 км пути без дозаправок.

Автомобиль готов к российским реалиям: в комплектацию входят трехслойное утепление кабины, всесезонные шины, автономный отопитель и подогрев топливной магистрали и топливозаборника.

«Важными характеристиками тягача стали его универсальность и совместимость с большинством полуприцепов – Валдай 45 подойдет практически под любой тип логистической работы. Кабина тягача предоставляет водителю высокий уровень комфорта: внутренняя высота 190 см, два спальных места, регулируемое водительское кресло, климат-контроль и дополнительные удобства в виде холодильника и полок для вещей», – поясняет пресс-релиз.

Сообщается, что машина собрана в Нижнем Новгороде из надежных компонентов и по высоким стандартам. Обслуживать машину можно в специализированных СТО по всей стране. При необходимости дистрибьютор доставляет запчасти, эвакуирует поврежденное авто с маршрута, поддерживает водителя в пути. Гарантия – 3 года без ограничения пробега.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ГК «Современные транспортные технологии»
11.06.2024
Фото:ГК «Современные транспортные технологии»
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