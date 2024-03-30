Серийный Валдай 45 — обзор кабины, шасси и двигателя

MotorProject: как изменился Валдай 45 от первого экземпляра до серийного образца

Если в прошлом году магистральный тягач Валдай 45 экспонировался исключительно в качестве выставочного образца, то на нынешней выставке «TransRussia» предстал как серийный продукт – первые экземпляры уже отправлены заказчику. Тем интереснее знакомиться с видеообзорами, которые начали появляться в Сети.

Один из них мы предлагаем вашему вниманию – в нем оговорены все ключевые нюансы, которые нужно знать, если задумываетесь именно о таком расширении своего грузового парка. Помимо раскрытия деталей по шасси, силовому агрегату и компоновке кабины, есть подробный взгляд конкретно на место водителя.

Из интересного: на приборной панели можно найти кнопку включения межколесного дифференциала, кнопку дополнительного охлаждения радиатора в жару и кнопку подогрева топлива в холод. А на мультируле находятся клавиши управления бортовым компьютером (слева) и магнитолой (справа). Смотрим полный обзор машины!

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Источник: MotorProject