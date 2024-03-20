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Гарантия на тягач Валдай 45 объявлена лучшей среди аналогов

ГК СТТ представила тягач Валдай 45 с рекордной и «неограниченной» гарантией

На логистической выставке «TransRussia» компания ГК «СТТ» в очередной раз показала седельный тягач Валдай 45 и озвучила условия заводской гарантии на эту машину. Сообщается, что гарантия производителя составляет 3 года без ограничения пробега.

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Для сравнения, у нового «антисанкционного» КАМАЗ-54901 гарантия составляет 36 месяцев и 450 тысяч км пробега на силовую линию или же 12 месяцев без ограничения пробега. Один из дилеров челнинского производителя приводил в пример китайских производителей, у которых «гарантия 12 месяцев и 60 тысяч км».

Валдай 45 на выставке «TransRussia»
Валдай 45 на выставке «TransRussia»

Напомним, Валдай 45 рассчитан на работу в автопоезде полной массой до 45 тонн, имеет дизель 470 л.с. в паре с роботом, а также пневматическую заднюю подвеску. Два топливных бака в сумме обеспечивают 840 л солярки на 3000 км пути. Кабина – с двумя спальными полками и четырехточечной пневмоподвеской. По факту это китайский Foton EST1846 с иными эмблемами.

Валдай 45 на выставке «TransRussia»
Валдай 45 на выставке «TransRussia»

ГК «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») – это крупнейший дистрибьютор коммерческой техники, главным образом связанной с Группой ГАЗ.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ГК «СТТ»
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:ГК «СТТ»
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