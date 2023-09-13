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Валдай 45 – какие двигатель, коробка и тормоза? Сколько гарантия?

ГК «СТТ» назвала точные характеристики нового магистрального тягача Валдай 45

В ходе автопробега, посвященного открытию новых участков трассы М-12 «Восток», были раскрыты некоторые характеристики нового седельного тягача Валдай 45. Под этим названием в России предполагается сборка грузовиков Foton EST1846.

Как сообщает официальный пресс-релиз, Валдай 45 – это седельный тягач с колесной формулой 4х2, предназначенный для магистральных перевозок. Машина может эксплуатироваться в составе автопоезда полной массой до 45 тонн.

Валдай 45
Валдай 45

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Мощность дизельного мотора составляет 470 л.с., двигатель работает в паре с роботизированной КП. Тормоза всех колес – дисковые. Задняя подвеска – пневматическая. По официальным данным, два топливных бака общей емкостью 840 литров обеспечивают запас хода до 3000 км.

«Кабина с двумя спальными полками смонтирована на четырехточечной пневмоподвеске и благодаря практически ровному полу отличается большой внутренней высотой – 190 см (моторный кожух возвышается всего на 5 см). (...) Условия гарантии – лучшие среди аналогов: 3 года без ограничения пробега», – говориться в сообщении.

Валдай 45 для прошедшего автопробега был предоставлен ГК «СТТ» (крупнейший дистрибьютор ГАЗа) и компанией «Нижегородские грузовые автомобили», которая займется сборкой этих машин. Ранее сообщалось, что грузовикам предстоит глубокая локализация – с местной сваркой и окраской и переходом на двигатели ЯМЗ.

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Фото: ГК «СТТ»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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