Валдай 45 – какие двигатель, коробка и тормоза? Сколько гарантия?
В ходе автопробега, посвященного открытию новых участков трассы М-12 «Восток», были раскрыты некоторые характеристики нового седельного тягача Валдай 45. Под этим названием в России предполагается сборка грузовиков Foton EST1846.
Как сообщает официальный пресс-релиз, Валдай 45 – это седельный тягач с колесной формулой 4х2, предназначенный для магистральных перевозок. Машина может эксплуатироваться в составе автопоезда полной массой до 45 тонн.
Мощность дизельного мотора составляет 470 л.с., двигатель работает в паре с роботизированной КП. Тормоза всех колес – дисковые. Задняя подвеска – пневматическая. По официальным данным, два топливных бака общей емкостью 840 литров обеспечивают запас хода до 3000 км.
«Кабина с двумя спальными полками смонтирована на четырехточечной пневмоподвеске и благодаря практически ровному полу отличается большой внутренней высотой – 190 см (моторный кожух возвышается всего на 5 см). (...) Условия гарантии – лучшие среди аналогов: 3 года без ограничения пробега», – говориться в сообщении.
Валдай 45 для прошедшего автопробега был предоставлен ГК «СТТ» (крупнейший дистрибьютор ГАЗа) и компанией «Нижегородские грузовые автомобили», которая займется сборкой этих машин. Ранее сообщалось, что грузовикам предстоит глубокая локализация – с местной сваркой и окраской и переходом на двигатели ЯМЗ.
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Фото: ГК «СТТ»
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