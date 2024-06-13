На рынке РФ снизились цены на некоторые машины из КНР — мы знаем, что происходит

Эксперт Житнухин объяснил, почему в РФ подешевели некоторые авто из Китая

Снижение цен на наиболее востребованные автомобили из Китая произошло на фоне большого количества предложений на вторичном рынке. Такое мнение выразил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Рассуждая о причинах снижения цен на популярные модели из КНР, он подчеркнул, что благодаря увеличению доли новых автомобилей ассортимент машин с пробегом стал значительно шире.

«Кроме того, специальные предложения от дилеров по покупке новых авто 2023 года выпуска стали стимулом для россиян обновлять имеющиеся у них авто китайского производства и покупать более свежие модели или представителей новых брендов, недавно появившихся на отечественном рынке», – выразил мнение эксперт.

Напомним, в мае текущего года на авторынке России на 5-9% снизились цены на вторичном рынке на модели Geely, Chery и Haval. Самым доступным стал кроссовер Geely Monjaro.

Россия является самым большим рынком сбыта для китайского автопрома, в 2024 году в период с января по апрель Китай нарастил поставки легковых автомобилей в нашу страну на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество китайских автомобилей за этот период приблизилось к 237,1 тысячи экз.

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Источник: Лента.ru