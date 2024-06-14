Rolf и Sportcar Racing Team снова первые

Этап чемпионата GT Cup на автодроме «Игора Драйв» принес «золото» и «серебро» команде Sportcar Racing Team

В минувшие выходные на автодроме «Игора Драйв» состоялся второй этап чемпионата «Сбер Первый GT Cup».

При поддержке партнера, бренда высокотехнологичных масел Rolf, пилоты команды Sportcar Racing Team боролись за победу в двух очных гонках Porsche Sport Challenge.

Северная столица устроила настоящие испытания для всех участников чемпионата: яркое солнце чередовалось с ливнем и сильным ветром.

Механики и гоночные инженеры команды оперативно подстраивались под меняющиеся погодные условия и корректировали тактику и настройки автомобилей.

Первая гонка прошла в сложнейших дождевых условиях, однако это не помешало пилоту команды на Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport не только набрать необходимые очки, но и установить лучшее время круга.

Второй заезд состоялся уже по сухому треку, и тут развернулась серьезная борьба между лидерами класса GT4. Их позиции в турнирной таблице постоянно менялись, что заставило сильно понервничать и зрителей на трибунах, и команды в боксах. Но на финальном круге Ивану Щербакову на Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport все же удалось обойти Владимира Драгунова, который является победителем чемпионата GT Cup сезона 2023 года.

По результатам двух гонок пилоты команды Sportcar Racing Team завоевали 1-е место в классе GT3 и 2-е место в классе GT4.

Уже 22 июня Rolf и Sportcar Racing Team примут участие во втором этапе Российской серии гонок на выносливость, где за победу в различных классах будут бороться одни из сильнейших пилотов России.