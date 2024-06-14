Если ваш доход ниже этого уровня — кредит на покупку машины вам не дадут

Специалисты подсчитали, сколько нужно зарабатывать для оформления автокредита

Для обслуживания автокредита россияне должны зарабатывать не менее 116,8 тыс. рублей в месяц. Такую сумму назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), специалисты подсчитали, что за год доход заемщика вырос почти на 15%.

В частности, этот показатель вырос на 14,6%, а за последние три месяца снизился на 3,6%. Например, в Москве наибольший показатель рекомендованного дохода для получателей автокредитов зафиксирован в размере 167,4 тыс рублей.

Отмечается, что сумма рекомендованного дохода для обслуживания автокредита учитывает кредитную ставку, сроки и сумму ежемесячного платежа. Предполагается, что ежемесячный платеж должен составлять не более 30% рекомендованного дохода заемщика.

Согласно данным НБКИ, в период с января по апрель 2024 года в России выдали автокредитов на сумму 706,7 млрд рублей, это на 120,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой значительный рост объясняется, в том числе, эффектом низкой базы из-за дефицита на рынке новых автомобилей в начале 2023 года.

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Источник: rg.ru