Если ваш доход ниже этого уровня — кредит на покупку машины вам не дадут

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Специалисты подсчитали, сколько нужно зарабатывать для оформления автокредита

Для обслуживания автокредита россияне должны зарабатывать не менее 116,8 тыс. рублей в месяц. Такую сумму назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), специалисты подсчитали, что за год доход заемщика вырос почти на 15%.

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В частности, этот показатель вырос на 14,6%, а за последние три месяца снизился на 3,6%. Например, в Москве наибольший показатель рекомендованного дохода для получателей автокредитов зафиксирован в размере 167,4 тыс рублей.

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Отмечается, что сумма рекомендованного дохода для обслуживания автокредита учитывает кредитную ставку, сроки и сумму ежемесячного платежа. Предполагается, что ежемесячный платеж должен составлять не более 30% рекомендованного дохода заемщика.

Согласно данным НБКИ, в период с января по апрель 2024 года в России выдали автокредитов на сумму 706,7 млрд рублей, это на 120,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой значительный рост объясняется, в том числе, эффектом низкой базы из-за дефицита на рынке новых автомобилей в начале 2023 года.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
14.06.2024
Фото:Depositphotos
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