5 главных ошибок при покупке машины в кредит

Автокредитование в России бьет рекорды. Но в тонкостях покупки на заемные средства многие по-прежнему разбираются не очень.

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В 2021 г. в России выдали свыше 1 млн автокредитов — это на 11% больше, чем годом ранее, и второй результат за всю историю наблюдений.

Заявок на автокредиты было еще больше, чем выдано займов, — почти 7,5 млн. Для сравнения, год назад набралось всего 5,8 млн заявок. Средняя сумма выданного автокредита достигла, до данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), абсолютного рекорда — почти 1,3 млн руб.

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И хотя показатель просрочки по автокредитам уверенно снижался весь прошлый год (с 7,7% до 6,5%), что в целом говорит о здоровой ситуации на рынке, немало заемщиков по-прежнему попадают в кредитные ловушки по собственной вине.

Расскажем про главные!

1. Покупать наобум

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Доступность кредита многие воспринимают как возможность недолго думая взять первую понравившуюся в салоне машину, польстившись на написанную крупным шрифтом сумму платежа в месяц и не обращая внимания на указанные мелко-мелко срок и полную стоимость кредита.

Обычная история, когда в дилерском центре в нагрузку к кредиту или под разговоры о льготных условиях впаривают комплектацию, которую никто в здравом уме покупать не будет. Выбирайте модель заранее, учитывая все нюансы вроде расхода топлива и транспортного налога, а уже потом изучайте варианты кредитования.

2. Подписывать не глядя

Звучит банально, но всё же. Обязательно читайте кредитный договор! Одна из самых популярных уловок: низкая процентная ставка компенсируется множеством дополнительных единовременных и регулярных выплат, так что итоговые расходы получаются существенно больше ожидаемых.

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Комментирует Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

— В договоре автокредитования нужно обращать внимание на итоговый процент — это важно для понимания полной стоимости кредита. Оплата дополнительных услуг обычно прописывается в договоре. Важна сумма первоначального взноса при покупке автомобиля в кредит, потому что на ее основании банк может предложить более выгодные условия кредитования.

Не стесняйтесь проконсультироваться с независимыми юристами или взять договор домой и там спокойно разобраться в нюансах — с карандашом и калькулятором в руках. Штрафы, пени, комиссии, ненужные услуги — всё это ваши деньги, и спешить тут некуда.

3. Не обращать внимание на страховки

Само собой разумеется, что без каско автокредит не одобрят. Но этого мало: бывает, что банк и работающий с ним в связке дилер навязывают дополнительное дорогостоящее страхование.

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Например, страхование жизни или от потери трудоспособности со ставкой, привязанной к размеру ссуды. Даже если вы неосторожно согласились на такие страховки, помните, что в течение двух недель можно написать заявление в страховую компанию об отказе от полисов.

Комментирует Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК ABTODOM:

— Многие банки в качестве одного из условий выдачи займа устанавливают оформление каско, что в среднем увеличивает сумму кредита до 10%. Если автомобиль не был застрахован и его угнали, заемщик не освобождается от погашения автокредита. Полная стоимость займа с учетом переплаты должна соответствовать цене, прописанной в договоре на покупку автомобиля. Кроме того, важно узнать все условия дополнительного страхования по каско, условия досрочного погашения кредита, размер штрафа за просрочку платежей, процентную ставку и схему погашения (аннуитетная или дифференцированная).

Основной причиной для отказа в автокредите становится отрицательная кредитная история, по которой банк или автодилер может прийти к выводу о низкой финансовой благонадежности потенциального заемщика. Проблемы с одобрением автокредита также могут возникнуть у заемщиков с нестабильным заработком или безработных. В ряде случаев при выдаче кредита на покупку автомобиля учитывается возраст заемщика и его профессия. Так, пенсионер или лицо, чья деятельность связана с риском для жизни, не всегда получают одобрение автокредита.

4. Соглашаться на остаток под расчет, не вникая в детали

Часто дилеры предлагают оформить кредит с остаточным платежом. Такая схема позволяет снизить ежемесячные платежи и замахнуться на автомобиль более высокого класса. В чем тут подвох?

Весомая часть кредита (обычно от 20% до 60%) идет в качестве последнего платежа, и, чтобы рассчитаться с банком, внести его надо целиком. Поэтому придется либо дисциплинированно копить необходимую сумму, либо изначально держать в уме обратный выкуп автомобиля по трейд-ин.

Если денег на последний платеж нет, а в обратном выкупе вам отказывают или дают заниженную цену, ничего не останется кроме, как пролонгировать кредит и получать рассрочки на условиях, которые съедят всю выгоду.

Комментирует Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК ABTODOM:

— Оформление кредита на приобретение автомобиля с целью последующего обмена по трейд-ин имеет смысл только в случае быстрого погашения займа. В случае продолжительного периода выплаты процентов по кредиту выгода от обмена текущего автомобиля на новый по трейд-ин уменьшается.

5. Не просчитывать собственные доходы и расходы

Наконец, главная ошибка, которую совершают заемщики при покупке автомобиля, — это неадекватная оценка собственных финансовых возможностей. Понятно, что банк сам выдвигает определенные требования к зарплате, но даже если кредит одобрен, не спешите брать его. Автокредиты выдают гораздо охотнее, чем потребительские, потому что кредитор получает отличный залог — сам автомобиль.

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Экспресс-займы, для оформления которых необходимо предоставить минимум документов, предполагают более высокие проценты по сравнению с обычными кредитами.

Поэтому, прежде чем принимать решение, трезво посмотрите на структуру семейного бюджета. Эксперты советуют не приобретать в кредит машину стоимостью больше общего годового заработка и не закладывать больше половины от гарантированного ежемесячного дохода на обслуживание займа.

Комментирует Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

— Низкий уровень заработной платы не всегда является причиной для отказа, так как чаще всего кредит обеспечен залогом в виде приобретаемого автомобиля. Однако в случае покупки авто с пробегом предмет залога будет недостаточно ликвиден.

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По оценкам агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй, в России около половины автомобилей покупают в кредит, хотя всего шесть лет назад эта доля не превышала трети. Очевидно, что тенденция сохранится и дальше, несмотря на повышение ставок и увеличение средних сроков кредитования.

Цены в автосалонах, в отличие от наших доходов, растут, и понятно, что россиянам не обойтись без автокредитов. Главное — относиться к ним ответственно и не допускать описанных выше просчетов.

Главные вопросы об автокредитах и ответы на них собраны здесь.

О схемах мошенничества с автокредитами читайте здесь.

Подробнее о тонкостях автокредитования читайте в этом материале.

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