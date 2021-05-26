Вас «разведут» на автокредите: 3 популярные схемы

Зря думаете, что на деньги попадают простодушные люди, вы-то не такие... Вынуждены расстроить!

Схема 1. Налетай — подешевело

Автомобиль приобретается в кредит и сразу же перепродается по бросовой цене третьему лицу. Наивный покупатель даже не догадывается, что машина находится в залоге у банка, ведь, как правило, мошенники — хорошие манипуляторы. Они прекрасно знают, как заставить жертву принять решение о приобретении как можно скорее, а еще лучше — прямо на месте, во время «смотрин». Если считаете, что спонтанно такие сделки не совершаются, то вот тут найдете реальную историю нашей читательницы.

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Но вернемся к ситуации с кредитом. Время идет, долг перед банком копится, и в определенный момент финансовое учреждение подает в суд на взыскание задолженности по кредиту. Поскольку по ДКП (договор купли-продажи) владельцем автомобиля уже является другой человек, к нему и будут адресованы претензии кредитора. Банк может потребовать вернуть предмет залога. Другой вариант — новый собственник может взыскать с предыдущего владельца деньги на погашение залога в судебном порядке. Машину продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долга по кредиту. В любом случае, новый покупатель остается и без денег, и без автомобиля.

Мнение эксперта

Покупая автомобиль с пробегом, вы так или иначе рискуете

— При приобретении автомобиля помимо технического состояния требуется проверить еще и его юридическую судьбу. По общему правилу вместе с автомобилем продавец обязан передать относящиеся к нему документы (п. 2 ст. 456 ГК РФ Как правило, это:

паспорт транспортного средства — ПТС (при отсутствии электронного паспорта). Он нужен покупателю, чтобы поставить автомобиль на учет

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

диагностическая карта. При смене собственника она продолжает действовать (ч. 5 ст. 19 Закона о техосмотре ТС)

руководство по эксплуатации и сервисная книжка.

Проверить, участвовало ли транспортное средство в ДТП на территории РФ, можно с помощью сайта Госавтоинспекции. Однако учтите, что там отражены не все ДТП (только те, что были оформлены при участии ГИБДД. — Прим.ред.). В некоторых регионах есть свои сайты, на которых можно проверить историю автомобиля, в том числе участие в ДТП. Например, для Москвы и области это сайт Автокод. Также в России создан уникальный инструмент — Реестр уведомлений о залоге движимого имущества — с целью пресечения фактов мошенничества с продажей кредитных автомобилей и наведения порядка в обороте с заложенным имуществом.

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Для граждан важно, что с помощью онлайн-доступа к сведениям Реестра на интернет-портале Федеральной нотариальной палаты можно проверить кредитную историю приобретаемого автомобиля на вторичном рынке или другое движимое имущество. Другим важным сервисом стала возможность проверки подлинности и актуальности доверенности, которая также производится в электронном виде.

Дополнительно я бы рекомендовал получить у продавца номер телефона предыдущих владельцев машины и связаться с ними, уточнив, действительно ли у них нет претензий по их сделке. Однако дать гарантию 100-процентной юридической чистоты автомобиля с пробегом, с моей точки зрения, невозможно, ведь мошенники очень изворотливы и хитры. Можно на 90 процентов исключить вероятность стать их жертвой, если внимательно относиться к проверке технического состояния покупаемого автомобиля, документации, а также личности продавца.

Схема 2. Медвежья услуга

Устав получать отказы по автокредиту (например, из-за отсутствия справки 2-НДФЛ или записей в трудовой книжке), человек обращается к так называемым кредитным брокерам. Контора обещает взять все хлопоты по оформлению кредита на себя и сулит одобрение от банка, да еще на выгодных условиях. Клиент оформляет заявку, предоставляет брокеру персональные данные и пожелания по поводу приобретаемого автомобиля. Компания берет данные «в обработку», а спустя несколько дней отказывает в предоставлении кредита без объяснения причин. Лишь через какое-то время человек узнает, что мошенники оформили на его имя кредит в банке и теперь ему предстоит через суд доказывать факт обмана.

Мнение эксперта

Размещая фото документов в интернете, подписывайте их!

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Чтобы не попасться на такой вид мошенничества, не стоит оставлять паспортные данные на сомнительных сайтах. А если вам все же приходится это делать, то снабдите фотографии с вашими персональными данными надписями, для какого сайта вы отправляете фото вашего документа.

Если вы уже стали жертвой этой схемы мошенничества, то необходимо обратиться в полицию, подкрепив все имеющимися доказательствами (переписки, номера телефонов, имена и фамилии лиц, название сайтов и т.п.). Помимо этого следует подготовить исковое заявление о признании оформленного на вас кредитного договора недействительным. В случае возбуждения уголовного дела ваши шансы не остаться жертвой весьма велики.

Схема 3. Не в службу, а в дружбу

Представьте, что к вам, человеку с хорошей кредитной историей, обращается знакомый (коллега, сосед, друг и т.д.). Он ну никак не может получить одобрение по автокредиту на новенькую Toyota. Он предлагает вам стать заемщиком по кредиту — естественно, не бесплатно. Согласившись помочь знакомому, вы фактически втягиваете себя в финансовую кабалу. Автомобиль приобретается таким знакомым, а затем практически сразу же снимается с учета в ГИБДД и перепродается третьему лицу по выгодной цене. Ваша участь в статусе заемщика по кредиту незавидна — повезет, если в отношении вас не возбудят дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ).

Мнение эксперта

Указывайте в заявлении на кредит только достоверные сведения

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— В данном случае заемщик действует на свой страх и риск, анкета банка при оформлении кредита всегда содержит вопрос о том, в чьем интересе действует заемщик. Если заемщик отвечает, что в своем и получает кредит, то все бремя гражданско-правовой ответственности ложится на него. Даже если заемщик стал жертвой мошенника, он обязан будет вернуть банку полученные кредитные средства и только потом взыскать их с преступника, в отношении которого будет постановлен обвинительный приговор.

Как обезопасить себя от мошенников?

Многие из нас убеждены, что угодить в руки мошенников могут только простодушные граждане. На самом деле стать жертвой развода при оформлении автокредита проще, чем кажется. «Индустрия» не стоит на месте — ежегодно появляются новые мошеннические схемы, в разработке которых участвуют не самые глупые люди, а порой даже большие группы людей (сотрудники банков, страховых организаций, менеджеры автосалонов и т.д.).

Но есть и хорошая новость: какой бы запутанной ни была схема, существует...

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ

Не гонитесь за сверхвыгодными условиями. Если вам предлагают приобрести «не битый, не крашеный» автомобиль по цене заметно ниже среднерыночной, это повод насторожиться и более пристально изучить детали сделки. То же самое касается ситуации, когда некая компания обещает вам 100-процентное одобрение займа, а вы знаете, что с вашей кредитной историей не все гладко. Внимательно читайте условия кредитного договора и изучайте все документы, которые дают вам на подпись перед покупкой автомобиля. Уделять внимание необходимо даже тем документам, которые кажутся на первый взгляд похожими (например, экземпляры одного и того же договора). Это не только минимизирует риск мошенничества, но и убережет от легального навязывания допуслуг банками. Никто и ничто не обязывает вас подписывать документы здесь и сейчас. Возьмите кредитный договор домой и покажите его специалисту — он обрисует все риски и объяснит, можно ли иметь дело с конкретной финансовой организацией. Помните, что взятые в долг деньги — исключительно ваша ответственность. После того, как в договоре будет поставлена подпись, аргументы в духе «мне про это ничего не сказали» станут бесполезными.

О том, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе автомобиль в кредит, мы писали вот здесь.

А если вы хотите выяснить, какой тип кредита подойдет именно вам, переходите по этой ссылке.



