Вас «разведут» на автокредите: 3 популярные схемы

Схема 1. Налетай — подешевело
Автомобиль приобретается в кредит и сразу же перепродается по бросовой цене третьему лицу. Наивный покупатель даже не догадывается, что машина находится в залоге у банка, ведь, как правило, мошенники — хорошие манипуляторы. Они прекрасно знают, как заставить жертву принять решение о приобретении как можно скорее, а еще лучше — прямо на месте, во время «смотрин». Если считаете, что спонтанно такие сделки не совершаются, то вот тут найдете реальную историю нашей читательницы.
Но вернемся к ситуации с кредитом. Время идет, долг перед банком копится, и в определенный момент финансовое учреждение подает в суд на взыскание задолженности по кредиту. Поскольку по ДКП (договор купли-продажи) владельцем автомобиля уже является другой человек, к нему и будут адресованы претензии кредитора. Банк может потребовать вернуть предмет залога. Другой вариант — новый собственник может взыскать с предыдущего владельца деньги на погашение залога в судебном порядке. Машину продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долга по кредиту. В любом случае, новый покупатель остается и без денег, и без автомобиля.
Мнение эксперта
Покупая автомобиль с пробегом, вы так или иначе рискуете
— При приобретении автомобиля помимо технического состояния требуется проверить еще и его юридическую судьбу. По общему правилу вместе с автомобилем продавец обязан передать относящиеся к нему документы (п. 2 ст. 456 ГК РФ Как правило, это:
- паспорт транспортного средства — ПТС (при отсутствии электронного паспорта). Он нужен покупателю, чтобы поставить автомобиль на учет
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)
- диагностическая карта. При смене собственника она продолжает действовать (ч. 5 ст. 19 Закона о техосмотре ТС)
- руководство по эксплуатации и сервисная книжка.
Проверить, участвовало ли транспортное средство в ДТП на территории РФ, можно с помощью сайта Госавтоинспекции. Однако учтите, что там отражены не все ДТП (только те, что были оформлены при участии ГИБДД. — Прим.ред.). В некоторых регионах есть свои сайты, на которых можно проверить историю автомобиля, в том числе участие в ДТП. Например, для Москвы и области это сайт Автокод. Также в России создан уникальный инструмент — Реестр уведомлений о залоге движимого имущества — с целью пресечения фактов мошенничества с продажей кредитных автомобилей и наведения порядка в обороте с заложенным имуществом.
Для граждан важно, что с помощью онлайн-доступа к сведениям Реестра на интернет-портале Федеральной нотариальной палаты можно проверить кредитную историю приобретаемого автомобиля на вторичном рынке или другое движимое имущество. Другим важным сервисом стала возможность проверки подлинности и актуальности доверенности, которая также производится в электронном виде.
Дополнительно я бы рекомендовал получить у продавца номер телефона предыдущих владельцев машины и связаться с ними, уточнив, действительно ли у них нет претензий по их сделке. Однако дать гарантию 100-процентной юридической чистоты автомобиля с пробегом, с моей точки зрения, невозможно, ведь мошенники очень изворотливы и хитры. Можно на 90 процентов исключить вероятность стать их жертвой, если внимательно относиться к проверке технического состояния покупаемого автомобиля, документации, а также личности продавца.
Схема 2. Медвежья услуга
Устав получать отказы по автокредиту (например, из-за отсутствия справки 2-НДФЛ или записей в трудовой книжке), человек обращается к так называемым кредитным брокерам. Контора обещает взять все хлопоты по оформлению кредита на себя и сулит одобрение от банка, да еще на выгодных условиях. Клиент оформляет заявку, предоставляет брокеру персональные данные и пожелания по поводу приобретаемого автомобиля. Компания берет данные «в обработку», а спустя несколько дней отказывает в предоставлении кредита без объяснения причин. Лишь через какое-то время человек узнает, что мошенники оформили на его имя кредит в банке и теперь ему предстоит через суд доказывать факт обмана.
Мнение эксперта
Размещая фото документов в интернете, подписывайте их!
Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:
— Чтобы не попасться на такой вид мошенничества, не стоит оставлять паспортные данные на сомнительных сайтах. А если вам все же приходится это делать, то снабдите фотографии с вашими персональными данными надписями, для какого сайта вы отправляете фото вашего документа.
Если вы уже стали жертвой этой схемы мошенничества, то необходимо обратиться в полицию, подкрепив все имеющимися доказательствами (переписки, номера телефонов, имена и фамилии лиц, название сайтов и т.п.). Помимо этого следует подготовить исковое заявление о признании оформленного на вас кредитного договора недействительным. В случае возбуждения уголовного дела ваши шансы не остаться жертвой весьма велики.
Схема 3. Не в службу, а в дружбу
Представьте, что к вам, человеку с хорошей кредитной историей, обращается знакомый (коллега, сосед, друг и т.д.). Он ну никак не может получить одобрение по автокредиту на новенькую Toyota. Он предлагает вам стать заемщиком по кредиту — естественно, не бесплатно. Согласившись помочь знакомому, вы фактически втягиваете себя в финансовую кабалу. Автомобиль приобретается таким знакомым, а затем практически сразу же снимается с учета в ГИБДД и перепродается третьему лицу по выгодной цене. Ваша участь в статусе заемщика по кредиту незавидна — повезет, если в отношении вас не возбудят дело о мошенничестве (ст.159 УК РФ).
Мнение эксперта
Указывайте в заявлении на кредит только достоверные сведения
Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:
— В данном случае заемщик действует на свой страх и риск, анкета банка при оформлении кредита всегда содержит вопрос о том, в чьем интересе действует заемщик. Если заемщик отвечает, что в своем и получает кредит, то все бремя гражданско-правовой ответственности ложится на него. Даже если заемщик стал жертвой мошенника, он обязан будет вернуть банку полученные кредитные средства и только потом взыскать их с преступника, в отношении которого будет постановлен обвинительный приговор.
Как обезопасить себя от мошенников?
Многие из нас убеждены, что угодить в руки мошенников могут только простодушные граждане. На самом деле стать жертвой развода при оформлении автокредита проще, чем кажется. «Индустрия» не стоит на месте — ежегодно появляются новые мошеннические схемы, в разработке которых участвуют не самые глупые люди, а порой даже большие группы людей (сотрудники банков, страховых организаций, менеджеры автосалонов и т.д.).
Но есть и хорошая новость: какой бы запутанной ни была схема, существует...
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ
- Не гонитесь за сверхвыгодными условиями. Если вам предлагают приобрести «не битый, не крашеный» автомобиль по цене заметно ниже среднерыночной, это повод насторожиться и более пристально изучить детали сделки. То же самое касается ситуации, когда некая компания обещает вам 100-процентное одобрение займа, а вы знаете, что с вашей кредитной историей не все гладко.
- Внимательно читайте условия кредитного договора и изучайте все документы, которые дают вам на подпись перед покупкой автомобиля. Уделять внимание необходимо даже тем документам, которые кажутся на первый взгляд похожими (например, экземпляры одного и того же договора). Это не только минимизирует риск мошенничества, но и убережет от легального навязывания допуслуг банками.
- Никто и ничто не обязывает вас подписывать документы здесь и сейчас. Возьмите кредитный договор домой и покажите его специалисту — он обрисует все риски и объяснит, можно ли иметь дело с конкретной финансовой организацией. Помните, что взятые в долг деньги — исключительно ваша ответственность. После того, как в договоре будет поставлена подпись, аргументы в духе «мне про это ничего не сказали» станут бесполезными.
- О том, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе автомобиль в кредит, мы писали вот здесь.
- А если вы хотите выяснить, какой тип кредита подойдет именно вам, переходите по этой ссылке.