Машина в кредит: 8 главных вопросов про деньги

Автокредит или потребительский? Однозначного ответа нет — тут все индивидуально. Но мы выработали универсальный метод оценки — пользуйтесь!

Копить на автомобиль мечты — тоже вариант. Но подходит не всем. Да и ситуация с курсом рубля к этому не располагает: откладываешь-откладываешь, а машины все дороже и дороже... Ну и банки тут своего клиента чуют хорошо.

Рассказывает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых продуктов ГК «АвтоСпецЦентр»:

Что выгоднее?

как обеспеченный целевой кредит дается конкретно на покупку авто и под залог (часто банк оставляет у себя ПТС). Его можно оформить как в банке, так и в автосалоне. Для подачи заявки достаточно паспорта и водительского удостоверения. Сумма кредита, как правило, до 5 млн руб., срок — до 5–7 лет

Потребительский кредит может быть потрачен на любые цели и не подразумевает наложения обременения на собственность. За этим видом займа придется обращаться в банк лично или онлайн. Обычно максимальный размер такого кредита не превышает 1,5 млн руб., а срок кредитования — 5 лет.

Ставки

Ставки по автокредитам традиционно на несколько процентных пунктов ниже ставок по потребкредитам. Почему? За счет минимальных рисков для банка — ведь если заемщик не сможет выполнять финансовые обязательства, автомобиль остается в собственности кредитной организации. Хотя если возникнут какие-либо сложности (потеря работы, личные обстоятельства...), всегда можно попробовать договориться с банком или сделать рефинансирование. Банк, как правило, идет навстречу клиенту с хорошей кредитной историей.

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Сейчас, на фоне низкой ключевой ставки, потребкредиты могут конкурировать с автокредитами . Однако нужно учитывать, что объявленная ставка будет действовать только при соблюдении ряда условий. Например, заемщик должен быть зарплатным клиентом банка или застраховать кредит. При других вводных ставка окажется заметно выше.

И еще: при покупке автомобиля в дилерском центре есть возможность дополнительно сэкономить, оформив автокредит со сниженной процентной ставкой в рамках акций. Обычно они распространяются на автомобили определенных моделей.

Можно без каско?

Условной «ложкой дегтя» при покупке машины с привлечением автокредита является обязательное оформление полиса каско, цена на который может доходить до 10% от стоимости автомобиля. Но каско — это не только дополнительные траты, но и гарантия того, что при наступлении страхового случая вы не останетесь и с непогашенным кредитом, и без автомобиля.

Потребительское кредитование не требует оформления каско. Но все риски, связанные с ущербом, вы берете на себя. Если стаж вождения небольшой или машина из списка угоняемых, нужно трижды подумать, прежде чем влезать в долг перед банком.

Государство поможет?

Да, льготы есть. В некоторых случаях- например, на покупку первого автомобиля — государство предоставляет субсидии в 25% для Дальнего Востока и 10% для остальных регионов. Субсидированные средства можно использовать для внесения первоначального взноса — проценты таким образом погасить не получится. Действует программа только на автомобили отечественной сборки. Понятно, что заемщику с нецелевым потребкредитом получить субсидию не «светит».

А что предлагают банки?

Большинство банков делают специальные предложения для корпоративных зарплатных клиентов . При выполнении условий по возрасту, месту регистрации и стажу на последнем месте работы можно оформить кредит на приобретение автомобиля по сниженной процентной ставке.

Кстати, с недавних пор крупные банки начали выдавать автокредиты самозанятым. Для этого требуется предоставить документы, подтверждающие доход (выписки банковских и электронных счетов, а также справки о наличии крупных вкладов) и документы на движимое и недвижимое имущество.

Какие машины можно купить в кредит?

При оформлении автокредита определенные требования предъявляются не только к заемщику, но и к состоянию кредитуемой техники. Машина должна быть легковой, юридически чистой, с корректным VIN-номером, без существенных конструктивных повреждений, не использоваться в коммерческих целях.