Машина в кредит: 8 главных вопросов про деньги

Копить на автомобиль мечты — тоже вариант. Но подходит не всем. Да и ситуация с курсом рубля к этому не располагает: откладываешь-откладываешь, а машины все дороже и дороже... Ну и банки тут своего клиента чуют хорошо.
Рассказывает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых продуктов ГК «АвтоСпецЦентр»:
Что выгоднее?
Потребительский кредит может быть потрачен на любые цели и не подразумевает наложения обременения на собственность. За этим видом займа придется обращаться в банк лично или онлайн. Обычно максимальный размер такого кредита не превышает 1,5 млн руб., а срок кредитования — 5 лет.
Ставки
Ставки по автокредитам традиционно на несколько процентных пунктов ниже ставок по потребкредитам. Почему? За счет минимальных рисков для банка — ведь если заемщик не сможет выполнять финансовые обязательства, автомобиль остается в собственности кредитной организации. Хотя если возникнут какие-либо сложности (потеря работы, личные обстоятельства...), всегда можно попробовать договориться с банком или сделать рефинансирование. Банк, как правило, идет навстречу клиенту с хорошей кредитной историей.
Сейчас, на фоне низкой ключевой ставки, потребкредиты могут конкурировать с автокредитами. Однако нужно учитывать, что объявленная ставка будет действовать только при соблюдении ряда условий. Например, заемщик должен быть зарплатным клиентом банка или застраховать кредит. При других вводных ставка окажется заметно выше.
И еще: при покупке автомобиля в дилерском центре есть возможность дополнительно сэкономить, оформив автокредит со сниженной процентной ставкой в рамках акций. Обычно они распространяются на автомобили определенных моделей.
Можно без каско?
Условной «ложкой дегтя» при покупке машины с привлечением автокредита является обязательное оформление полиса каско, цена на который может доходить до 10% от стоимости автомобиля. Но каско — это не только дополнительные траты, но и гарантия того, что при наступлении страхового случая вы не останетесь и с непогашенным кредитом, и без автомобиля.
Потребительское кредитование не требует оформления каско. Но все риски, связанные с ущербом, вы берете на себя. Если стаж вождения небольшой или машина из списка угоняемых, нужно трижды подумать, прежде чем влезать в долг перед банком.
Государство поможет?
Да, льготы есть. В некоторых случаях- например, на покупку первого автомобиля — государство предоставляет субсидии в 25% для Дальнего Востока и 10% для остальных регионов. Субсидированные средства можно использовать для внесения первоначального взноса — проценты таким образом погасить не получится. Действует программа только на автомобили отечественной сборки. Понятно, что заемщику с нецелевым потребкредитом получить субсидию не «светит».
А что предлагают банки?
Большинство банков делают специальные предложения для корпоративных зарплатных клиентов. При выполнении условий по возрасту, месту регистрации и стажу на последнем месте работы можно оформить кредит на приобретение автомобиля по сниженной процентной ставке.
Кстати, с недавних пор крупные банки начали выдавать автокредиты самозанятым. Для этого требуется предоставить документы, подтверждающие доход (выписки банковских и электронных счетов, а также справки о наличии крупных вкладов) и документы на движимое и недвижимое имущество.
Какие машины можно купить в кредит?
При оформлении автокредита определенные требования предъявляются не только к заемщику, но и к состоянию кредитуемой техники. Машина должна быть легковой, юридически чистой, с корректным VIN-номером, без существенных конструктивных повреждений, не использоваться в коммерческих целях.
Потребительский кредит ограничений не дает. Хотите — берите «с рук» автомобиль, участвовавший в ДТП или с подозрительными документами Но все риски — на вас.
Сколько платить?
Рассмотрим на примере Skoda Rapid. Цена такого автомобиля в базовой комплектации — 937 000 рублей (обновленный Рапид вышел на рынок чуть больше года назад, и тогда декларировалась начальная цена 792 000 рублей). Имея деньги на первоначальный взнос (300 000 рублей), вам нужно одолжить у банка 697 000 рублей.
Если взять в дилерском центре автокредит по специальному предложению под 0,1% годовых на 36 месяцев, за 3 года сумма выплат по кредиту с учетом процентов составит 709 970 рублей. Дополнительно придется приобрести полис каско (50 000 — 70 000 руб. в зависимости от индивидуальных характеристик страхователя). Сложив стоимость кредита и страховки за 3 года, получим в итоге 1 099 970 руб.
Покупая такой же автомобиль с помощью потребительского кредита по ставке 15%, за три года с учетом стоимости кредита отдадите порядка 1 100 000 рублей. Конечная цена практически одинакова — за исключением того, что в первом случае автомобиль застрахован от всех рисков на три года.
Кстати, сейчас действует кредитное спецпредложение на Шкоду Октавию — от 3% годовых.
И еще два важных вопроса
— Хочешь взять автокредит, а тебе отказали... Что делать?
— Такое бывает. Основания — низкий официальный доход, не подтвержденный банком, либо если клиент преувеличивает свой доход, а это вскрывается при проверке. Но выход есть: попробовать подать заявку в другой банк.
— А какой кредит получить легче — авто или потребительский?
Автокредит — ведь он обеспечен самим автомобилем. Но все равно нужна справка о доходах по форме банка. Если клиент не имеет положительной кредитной истории в конкретном банке и не является зарплатным клиентом, то получить одобрение по потребительскому кредиту на полную сумму покупки нового авто проблематично в принципе.
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Потребительский кредит — безусловно ваш выход, если на «машину мечты» не хватает совсем немного. И если уверены, что страховка вам не понадобится.
Но какой бы вариант вы для себя ни выбрали, обязательно сравните предложения разных банков и не забывайте пользоваться онлайн-калькулятором для расчета стоимости кредита. И внимательно изучайте все банковские документы, которые собираетесь подписывать.
- Перечитайте эту памятку перед поездкой в салон!
Фото: Depositphotos и «За рулем»