Утверждены правила субсидий по льготным автокредитам

Для этого необходимо, чтобы были выполнены несколько условий. Скидка при получении кредита дается на новый автомобиль, сделанный в России, его максимальная цена увеличена и составляет теперь 1,5 млн рублей, говорится на сайте правительства. Таким образом, у покупателей становится шире круг выбора.
Распространяется программа льготного автокредитования на следующие категории граждан: семьи, в которых есть как минимум один ребенок; сотрудников медучреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.
Всем льготникам предложена скидка в размере 10% при оформлении авто в кредит, а для жителей Дальнего Востока она расширена до 25% от цены новой машины.
Средства от государства на возмещение выпадающих доходов получат банки, выдавшие кредит по льготной ставке.
Также увеличена общая сумма, направляемая на программу, в 2020 году она составит 22,5 млрд рублей.
Таким образом, документ вносит изменения в постановление правительства от 16 апреля 2015 года №364. Программа не только поможет приобрести автомобиль нуждающимся, но и поддержит отечественный автопром, который сейчас переживает не лучшие времена.
Постановление вступило в силу с 28 июня.
- Увеличить с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальную стоимость автомобиля, на который распространяется программа льготного автокредитования, Минпромторг предлагал еще в марте этого года.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС