Утверждены правила субсидий по льготным автокредитам

Согласно условиям, скидка на новый автомобиль составит от 10 до 25% от цены.

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Для этого необходимо, чтобы были выполнены несколько условий. Скидка при получении кредита дается на новый автомобиль, сделанный в России, его максимальная цена увеличена и составляет теперь 1,5 млн рублей, говорится на сайте правительства. Таким образом, у покупателей становится шире круг выбора.

Распространяется программа льготного автокредитования на следующие категории граждан: семьи, в которых есть как минимум один ребенок; сотрудников медучреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.

Всем льготникам предложена скидка в размере 10% при оформлении авто в кредит, а для жителей Дальнего Востока она расширена до 25% от цены новой машины.

Средства от государства на возмещение выпадающих доходов получат банки, выдавшие кредит по льготной ставке.

Также увеличена общая сумма, направляемая на программу, в 2020 году она составит 22,5 млрд рублей.

Таким образом, документ вносит изменения в постановление правительства от 16 апреля 2015 года №364. Программа не только поможет приобрести автомобиль нуждающимся, но и поддержит отечественный автопром, который сейчас переживает не лучшие времена.

Постановление вступило в силу с 28 июня.

Увеличить с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальную стоимость автомобиля, на который распространяется программа льготного автокредитования, Минпромторг предлагал еще в марте этого года.



Фото: Валерий Матыцин/ТАСС