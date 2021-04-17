Не верить калькуляторам и низкой ставке: все тонкости автокредитов

Перечитайте эту памятку перед поездкой в салон к дилеру!

Автокредит — это сделка, в которой каждая из сторон хочет выгадать для себя лучшие условия. Выйти победителем из переговоров с банком и дилером сложно, но возможно.

1. Не верьте кредитным калькуляторам

Сегодня на сайте практически любого автодилера можно найти программу «кредитный калькулятор». Она позволяет подобрать кредитный продукт и рассчитать ежемесячный платеж. И… ввести покупателя в заблуждение! Так как кредитный калькулятор учитывает не весь перечень затрат и выдает расчеты, опираясь на рекламные ставки, у вас складывается неверное представление об условиях кредитования.

Материалы по теме Модель под зарплату: сколько вам надо получать, чтобы взять авто в кредит

Впрочем, дилеров такая ситуация не смущает. Ведь их основная задача — завлечь клиента в автосалон с помощью выгодного предложения. А уж там менеджеры наверняка попытаются сгладить углы и красиво преподнести историю о том, почему ставка «внезапно» выросла с 3% до 9% годовых. И такая разница, кстати, еще не самый плохой вариант.

ВАЖНО: реальная процентная ставка по кредиту не может быть ниже, чем ключевая ставка, установленная Центробанком (на момент выхода публикации — 4,5% годовых). Ни один российский банк не даст вам кредит по более низкой или по такой же ставке, не нагрузив вдогонку допуслуг. Банк — не благотворительная организация, любой широкий жест просчитан.

2. Требуйте у менеджера максимум информации

Материалы по теме Сколько мы берем в кредит на авто? Гораздо больше, чем три года назад

Основной признак, по которому большинство из нас выбирает тот или иной вид займа, — размер процентной ставки. Но это довольно абстрактный показатель. Он не отражает реальную сумму, которую вы заплатите в итоге. Часто суммарный платеж по кредиту с низкой процентной ставкой оказывается выше, чем у альтернативы с более высокой ставкой. Все дело в дополнительных финансовых услугах, которые банк навязывает клиенту, чтобы компенсировать низкий процент по кредиту.

ВАЖНО: чтобы у вас была возможность взвесить все плюсы и минусы кредитного предложения, уточняйте конечную стоимость автомобиля и точную сумму переплаты. Лучше пересчитайте эти показатели — дома, в спокойной обстановке и с калькулятором в руках.

Мнение эксперта

Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto:

— В 2020 году доля новых автомобилей, приобретенных в кредит в нашей компании, составила почти 45%. Это на 2% меньше, чем в 2019 году, однако в сегменте автомобилей с пробегом, наоборот, можно наблюдать рост. В целом, доля купленных в кредит авто с пробегом составила 47%. Такие показатели объясняются дефицитом в сегменте новых авто. Опасаясь роста цен как на новые, так и на подержанные машины, и при постоянном снижении уровня доходов россияне присматривались к вторичному рынку и оформляли кредиты на представленные там автомобили.

Средняя цена авто с пробегом за период с 1 марта 2021 года и по сегодняшний день — 800 439 рублей. В марте самой дорогой кредитной машиной б/у в нашей компании стала BMW 5-й серии 2018 года выпуска стоимостью 3 550 000 рублей, а самая низкая минимальная сумма кредита составила 570 000 рублей (Hyundai Solaris).

3. Не гонитесь за низкой ежемесячной выплатой

Сейчас в России набирают популярность кредиты с остаточным платежом. Дилеры преподносят это как возможность обзавестись машиной более высокого класса и при этом ежемесячно отдавать банку заметно меньшую сумму, чем при стандартном автокредите.

Схема не так чтобы простая: вы вносите первоначальный взнос — как правило, 20–50% от стоимости автомобиля (условия зависят от типа кредитного продукта и требований банка). Несколько лет вы гасите только часть от суммы кредита. Но в день последнего платежа нужно будет вернуть отложенную долю заемных средств. Ее размер оговаривается заранее, при подписании кредитного договора.

Ежемесячный платеж в данном случае будет действительно ниже, чем при стандартном кредите, но прежде, чем соглашаться, необходимо ответить себе на вопрос: будет ли у меня возможность через два-три года отдать банку разом 20%-55% от стоимости машины?

Материалы по теме Машина дороже 2 млн в кредит — сравнили все варианты

Если такой возможности не будет, дилер предложит вам:

пролонгировать остаточный платеж — выплачивать его частями еще в течение пары-тройки лет. Но тогда ставка по кредиту, вероятнее всего, вырастет.

выкупить у вас автомобиль — деньги можно будет потратить на первоначальный взнос за новый. Таким образом, окончательный расчет с банком затягивается еще на несколько лет.

ВАЖНО: кредит с остаточным платежом подойдет либо очень дисциплинированным заемщикам, либо приверженцам определенной автомобильной марки. Если понимаете, что не потянете остаточный платеж, лучше воспользоваться классическим автокредитом или же взять потребительский. В последнем случае деньги выдаются не на конкретную цель, так что можно взять в долг чуть больше, чтобы потратиться на обслуживание или установку допсистем в вашем автомобиле. Подробнее о том, какой тип кредита подойдет именно вам, можно узнать здесь.

4. Выясните, что грозит за неуплату

Ситуации бывают разные, и никто из нас не может быть на 100% уверен, что через два три-года его финансовое положение окажется по-прежнему стабильным. Поэтому, прежде чем соглашаться на автокредит, подробно расспросите о возможности взять отсрочку по кредиту и передвинуть дату платежа. Обязательно выясните размер штрафных санкций за просрочку — незнание не освобождает от ответственности. Когда сумма штрафа превысит сумму кредита (а такое бывает), аргумент «мне про это никто не сказал» будет бесполезен.

ВАЖНО: вопросы о возможности отсрочки платежей или пролонгации кредита — вовсе не свидетельство того, что вы не уверены в собственной платежеспособности. Напротив, это демонстрирует ответственный подход к делу.

Мнение эксперта

Максим Васильев, директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» (официальный дилер автомобилей Volkswagen в России):

— В текущей ситуации выгодно брать автокредит: сейчас это, наверное, единственный способ приобрести автомобиль со скидкой. Немаловажно, что клиентам доступны кредитные предложения с пониженными ставками. При этом кредитные деньги стали намного дешевле наличного расчета: куда выгоднее заморозить свои деньги кредитом.

В среднем сейчас около 50% автомобилей приобретается в кредит, что немного выше показателей прошлого года, однако нужно учитывать остановку рынка год назад в связи с локдауном. Мы предполагаем, что в дальнейшем доля автокредитования будет увеличиваться в умеренном темпе — в интервале 2–3%.

5. Внимательно читайте, что подписываете

Совет банальный, но многие им пренебрегают. Оно и понятно — при оформлении кредита нам дают на подпись кипу бумаг: договор купли-продажи, кредитный договор с банком, договор залога транспортного средства, договор страхования со страховой компанией. Помните, вы как потребитель имеете право запросить всю информацию о товаре и продавце (производителе) до момента заключения сделки (ст. 8 ФЗ «О защите прав потребителей»).

Материалы по теме Автомобиль по подписке: выгодно или нет?

Читать от начала и до конца необходимо даже те документы, текст которых на первый взгляд выглядит одинаково (например, несколько экземпляров одного и того же договора). И не стесняйтесь активировать режим «дотошный зануда». Один, как вам кажется, нелепый вопрос менеджеру может уберечь вас от ненужных допуслуг, влияющих на размер всего кредита.

ВАЖНО: изучать документы, которые вам отдали на подпись, лучше с холодной головой. Нет ничего странного в том, чтобы взять договоры домой и приехать подписать их, допустим, на следующий день. Обратите внимание на условия договора, связанные со страхованием. Уточните у менеджера, влияет ли наличие страховки на процент по кредиту. Как правило, банки обязуют клиентов оформлять каско — тем самым они стремятся обезопасить себя на случай, если с машиной что-то случится. Это вписывается в рамки допустимого. А вот заставить вас страховать свою жизнь кредитные организации не имеют права.

Для тех, кто добрался до конца: золотое правило кредитования

Подходить к оформлению кредита на автомобиль нужно взвешенно — этот процесс не терпит суеты и импульсивных решений. Перефразируя избитую поговорку, семь раз отмерьте — один раз возьмите заем. Потратьте на изучение документов день, два, а может и неделю. Дайте прочитать бумаги юристу. Добейтесь того, чтобы каждое слово и цифра в договоре были вам предельно понятны.

Материалы по теме Сколько автосалоны зарабатывают на нас

А еще не забывайте главное правило кредита: если понимаешь, что можешь без него обойтись, то лучше не брать.

Мнение эксперта

Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto:

— Основное преимущество автокредита заключается в том, что можно полноценно использовать транспортное средство сразу, а выплачивать его стоимость постепенно. Чтобы выяснить, какой кредит на сегодняшний день выгоднее, надо проанализировать предложения банков по следующим критериям: проценты по кредиту, его срок, надежность банка, размер ежемесячных платежей. Традиционно автокредит брать быстрее и выгоднее, чем потребительский: так как для банка при выдаче автокредита меньше рисков (автомобиль находится в залоге и его можно забрать в счет погашения долга),поэтому и проценты по нему обычно меньше, а процесс одобрения заявок — быстрее.

Материалы по теме Меняем старую машину на новую: 7 принципов

Пока нет понимания, как изменятся ставки в 2021 году. Конечно, это напрямую повлияет на выгодность и востребованность автокредитов. Однако самым выгодным кредитом по-прежнему останется тот, который берется на развитие или улучшение имеющихся возможностей: средства для покупки недвижимости, автомобиля или вложений в бизнес. То есть те случаи, когда кредит оформляется не как займ до зарплаты, а как актив, который после погашения останется в вашей собственности.





Фото на заставке: depositphotos