7 авто с пробегом, за которыми охотятся перекупы в 2021-м

Пандемия изменила бизнес профессиональных продавцов автомобилей — это подтвердили результаты опроса. Теперь перекупщики тщательнее проводят предпродажную подготовку, а машины выбирают с особой осторожностью.

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Пандемия ударила по всем отраслям автобизнеса: сократилcя выпуск автомобилей и их продажи официальными дилерами. Вторичный рынок также пострадал. Авто.ру провел опрос среди тех, кто занимается перепродажей автомобилей с пробегом, и узнал, как изменился их бизнес. В опросе приняли участие больше 600 человек.

Дефицит и высокие цены

Более 80% профессиональных продавцов подержанных машин отметили, что на рынке заметно сократилось количество авто, подходящих для выкупа. Однако для четверти из них это не привело к проблемам в работе.

64% столкнувшихся с дефицитом решили «затянуть пояса» и переждать. Остальные стали действовать гибче и выкупать машины из новых для себя сегментов рынка (редкие или более дорогие экземпляры) или из других регионов, стали уделять больше внимания качеству предпродажной подготовки.

Проблемой стало не только то, что предложений меньше, 30% профессиональных продавцов также жалуются на высокие цены, большое количество неликвидных машин (убитые, со скрученным пробегом, плохой историей) и высокую конкуренцию.

Где работают и с каким «материалом»

Самый популярный канал пополнения стока — сервисы объявлений: их используют 64% участников опроса. У дилеров выкупают машины 36% респондентов. Среди других популярных каналов выкупа — аукционы конфискованных автомобилей, группы по продаже машин в социальных сетях, собственные клиентские базы, местные авторынки — суммарно на альтернативные каналы выкупа пришлось 19% голосов. Продают автомобили перекупы также чаще всего с помощью сервисов объявлений (67%), почти не пользуются классифайдами только 5% опрошенных. Чаще всего люди из этого бизнеса выкупают автомобили на собственные деньги, только одна треть пользуется заемными средствами.

Большинство продавцов сегодня работают в бюджетном или околобюджетном сегментах. Достаточно популярны машины от 1 до 3 млн рублей — с ними работает почти треть респондентов. Премиумом (дороже 3 млн руб.) занимаются не больше 5% опрошенных.

72% отметили, что одновременно в работе у них находится не более пяти автомобилей. У каждого пятого в стоке не больше 10 автомобилей, у 6% — не больше 25 штук. Машины не дороже 300 тысяч рублей, как правило, продаются быстрее всего — в среднем за 2 недели. Около трех недель обычно продаются машины по цене до 3 млн рублей. Самые дорогие модели «уходят», в среднем, за четыре недели.

Самые ходовые автомобили

Наиболее популярными марками у профессиональных продавцов в 2020 году стали:

Lada

Mercedes-Benz

Volkswagen

Kia

BMW

Ford

Hyundai

Nissan

Toyota

Chevrolet

Доля этих машин у перекупов — 60%.

В списке наиболее популярных моделей оказались бюджетные Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Среди автомобилей подороже — Toyota Camry и Skoda Octavia. В сегменте премиум — BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса.

На рынке подержанных автомобилей полно перекупщиков. Можно ли их опередить в покупке хорошего автомобиля из первых рук, читайте в нашем материале.



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