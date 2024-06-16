Пьяный мужчина перевернул КАМАЗ, высунулся из люка и пререкался с полицией

Полиция Владимирской области обстреляла КАМАЗ, останавливая пьяного угонщика

Кажется, старый мем «дверь мне запили» обзавелся неожиданным импровизированным сиквелом. Во Владимирской области полицейским пришлось извлекать несговорчивого угонщика КАМАЗа через люк в крыше грузовика после того, как машина перевернулась на обочине. А началось все с того, что полицейским поступило сообщение об угоне грузовика с одного производственного предприятия Суздальского района.

Заявитель сказал, что машину угнал кандидат на одну из должностей в компании. Вскоре работники ГАИ обнаружили машину на дороге Суздаль – Владимир, прямо на выезде из города. Началось преследование, и в какой-то момент угонщик даже притормозил и остановился, однако выходить из машины не стал.

«Прибывший на место заместитель начальника ОМВД России по Суздальскому району поднялся на подножку кабины и попробовал убедить гражданина покинуть салон. Однако тот не выполнил требование полицейского и начал движение. Небольшая начальная скорость грузовика позволила стражу правопорядка спрыгнуть с подножки, не получив травм», – сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

КАМАЗ так мотало по дороге, что инспекторы приняли решение стрелять – сначала в воздух, затем по колесам. Грузовик съехал на обочину и опрокинулся. Вот тут-то и состоялся попавший на видео разговор, где мужчина разве что не требовал «запилить ему люк», а показать удостоверение потребовал раз пять, хотя понят был с первого…

Уже во время разбирательства в отделе полиции было установлено, что он, будучи нетрезвым, зашел на стоянку предприятия и решил покататься на грузовике. Решение вышло дорогим: пять административных протоколов и два уголовных дела по статьям 166 и 264.1 УК РФ. К счастью, от его действий никто не пострадал.

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Источник: МВД Медиа