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Электрический Ferrari сделают по-настоящему шумным

Ferrari выпустит электромобиль, который будет издавать «аутентичный» звук

Более трех лет назад Ferrari заявила о планах по выпуску электромобиля, и пока от них не отказывается – модель должна появиться в конце 2025 года. И выясняется, что это не будет почти бесшумная «электричка» (коих большинство) и не снабженная неким звуковым устройством, имитирующим звук ДВС. Это будет нечто иное.

Как заявил директор бренда по маркетингу Эмануэле Карандо в интервью австралийскому Drive, Ferrari «всегда имела аутентичный звук», и электрическая модель не будет исключением – это будет настоящий Ferrari.

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Сильное заявление, но пока не особо понятно, что за ним стоит. Если модель полностью электрическая, то единственный аутентичный звук, который она может издавать – это звук электромоторов. Усиливать его с помощью аудиосистемы не годится – на аутентичность это точно не потянет. Да и если сделать громче конструктивно (в принципе, довольно громкие электродвигатели существуют давно), то остается вопрос: не получим ли мы «троллейбусный» гул вместо итальянской породы?

Словом, саунд-дизайн в новой электрической Ferrari должен скреститься с индастриалом в его изначальном понимании и произвести на свет по-настоящему притягательные для фанатов скорости электромобильные звуки, которые пока можно слышать разве что в фантастических фильмах. Как бы там ни было, а по срокам Ferrari всерьез собирается превзойти Lamborghini, у которой электрический гран-турер Lanzador ожидается не раньше 2028 года.

Источник: Motor1

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
16.06.2024
Фото:Unsplash
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