Россиян предупредили о росте цен на автомобили — что опять случилось?

Дилеры прогнозируют рост цен в России на автомобили из-за новых санкций

На фоне введения санкций против России российские автодилеры прогнозируют рост цен на автомобили. Хорошая новость заключается в том, что подорожание продержится недолго.

Отмечается, что введенные ограничения затронули несколько секторов российской экономики, в санкционный список попала и Московская биржа. В Центробанке сообщили, что по этой причине торги доллара и евро на площадке приостановлены.

Автомобильный рынок чувствителен к любым курсовым колебаниям на рынке, даже незначительное подорожание иностранной валюты может спровоцировать рост цен на автомобили и запчасти, рассказали в дилерском сообществе.

Вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Григорьев подчеркнул, что авторынок в условиях санкций живет уже более двух лет.

«Ужесточение происходит постоянно, поэтому сейчас введение санкций против Мосбиржи не стало чем-то внезапным. Мы в Ассоциации РОАД понимаем, что сейчас на рынке возможен некий всплеск по ценам на автомобили и запасным частям, вызванный эмоциональным волнением населения, но это в краткосрочной перспективе», – подчеркнул вице-президент РОАД.

По словам Григорьева, дилеры не прогнозируют серьезных изменений цен, тем более что уже есть понимание, как действовать в подобных ситуациях.

«Это как в поставках автомобилей и запчастей два года назад, когда нарушились логистические цепочки, был некий дискомфорт первое время, но затем выстроены новые, и работа продолжилась», – объяснил глава ассоциации.

В одном из московских дилерских центров тоже считают, что избежать роста цен не получится.

«Параллельный импорт очень чувствителен к экономическим переменам. Поэтому я уверен, подорожания избежать не получится. Это касается и нас, и наших коллег», – рассказал представитель дилерского центра.

В другом салоне признали, что цены в настоящее время пока стабильные, но на машины из новых поступлений они действительно могут вырасти.

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Источник: autonews.ru