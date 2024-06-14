Похож на Tiguan: представлен совершенно новый «немец»

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SAIC-Volkswagen сертифицировали в Китае новый кроссовер Volkswagen Tharu XR

Совместное предприятие SAIC-Volkswagen сертифицировало в Китае новый кроссовер Volkswagen Tharu XR. Сообщается, что по кузову новый автомобиль ближе ранее выпущенному новому Tiguan L PRO, чем к нынешнему Volkswagen Tharu. Автомобиль получил раздельные фары и задние фонари сквозного типа, рейлинги на крыше.

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Кроссовер может быть оборудован тремя типами колес, разными фарами, решетками радиатора, передними бамперами, люком.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

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Его размеры 4355×1762×1605 мм при колесной базе 2651 мм. Размеры предыдущей версии Tharu составляют 4458×1841×1632 мм при колесной базе 2680 мм. То есть, XR будет меньше размером.

Предлагаются две разновидности двигателя объемом 1,5 л мощностью 81 или 118 кВт. Новинка выйдет в КНР в этом году.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

Ранее «За рулем» назвал спортивного «китайца», который заметно подешевел в России.

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Источник: ITHome

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ITHome
14.06.2024
Фото:ITHome
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