В России дилеры переписали цены на кроссовер Belgee X50

Белорусский кроссовер Belgee X50 подорожал на ₽55 тыс. со старта продаж в РФ

Белорусский кроссовер Belgee X50 подорожал на 55 000 руб. с начала продаж в РФ. Сейчас его цена начинается от 2 290 990 руб. в комплектации Active, от 2 400 990 руб. в версии Style и от 2 500 990 руб. в топовой версии Prestige.

На старте продаж в России в сентябре 2023 года стоимость этого автомобиля начиналась от 2 235 990 руб. в модификации Active, от 2 345 990 руб. в версии Style и в версии Prestige от 2 445 990 руб. То есть, цена для всех версий выросла на 55 тыс. руб.

Belgee X50

Belgee X50 производят на совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи», основанном в 2011 году. Сегодня оно занимается крупноузловой сборкой китайских кроссоверов Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray.

Последний послужил прототипом для Belgee X50, который отличается от оригинального Coolray лишь логотипом.

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Источник: Autonews.ru