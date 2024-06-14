Восьмилетний ребенок сел за руль Лады и один поехал к бабушке (видео)

Полиция привлекла к ответственности мать восьмилетнего ребенка, севшего за руль

На днях в Курагинском районе Краснодарского края полиция получила необычное сообщение от жительницы села Ильинка. Взволнованная женщина сообщила о том, что по дорогам на автомобиле разъезжает несовершеннолетний ребенок. Источник приводит видео, которое, по всей вероятности, эта очевидица и записала.

«Прибывшие по указанному адресу инспекторы ДПС выяснили, что 40-летняя женщина разрешила своему 8-летнему сыну съездить к живущей рядом бабушке на автомобиле. В отношении матери полицейские составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Это не все: информация об инциденте передана в инспекцию по делам несовершеннолетних – законных представителей мальчика хотят привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МВД Медиа