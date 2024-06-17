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Это очень коварная поломка: признаки выхода из строя генератора в машине

Эксперт Козловский назвал 7 признаков поломки генератора автомобиля

Глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский рассказал, что коварство поломки генератора состоит в том, что машина может встать не сразу, а где-нибудь на трассе, вдалеке от автосервисов. Он перечислил несколько признаков проблемного агрегата.

Так, это посторонний шум из моторного отсека, например, свист или шуршание. Тусклый свет фар или подсветки в салоне, как и мигание света или панели приборов также укажут на проблему с генератором. Точно должно насторожить включение индикатора батареи на панели приборов.

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На выход из строя генератора укажет и затрудненный пуск мотора. Когда генератор перестает работать правильно, аккумулятор недополучает заряд и не передает ток на ротор стартера, пояснил специалист.

При наличии шума часто требуется замена подшипника или приводного ремня. Ресурс подшипников генератора невелик. Ремень со временем ослабевает и может изнашиваться. При просадке или отсутствии напряжения нужно поменять щетки генератора или интегральную плату, рассказал Козловский.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.06.2024
Фото:Depositphotos
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