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Вывоз дизельного топлива из России могут ограничить — уже разработан проект

Минэнерго: проект по запрету перекупщикам экспорта дизеля на этапе согласования

В Минэнерго РФ совместно с Минфином, Минэкономразвития и ФТС обсуждается возможность запрета экспорта дизельного топлива для перекупщиков. Об этом сообщили в Минэнерго.

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«Разработан механизм, позволяющий не допустить экспорт дизельного топлива предприятиям, которые приобрели товар на биржевых торгах, сохранив при этом возможности для экспорта дизельного топлива производителям без ограничений по направлениям поставок и видам транспорта», – уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе Минэнерго рассказали, что проект нормативного акта находится на этапе межведомственного согласования. Проработке такого запрета предшествовали итоги анализа опыта применения временных запретов на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «как с точки зрения баланса спроса и предложения и ценообразования на внутреннем рынке, так и с точки зрения влияния на возможности перепродажи на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка России».

Напомним, с 21 сентября по 17 ноября 2023 года в России был введен запрет на экспорт бензина, эта мера была призвана стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо. Правительство РФ снова ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года, что касается дизельного топлива, то такой меры принято не было.

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 1
14.06.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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