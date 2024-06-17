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ГАИ остановила машину, а пассажир – со стволом!

Автоинспекторы Москвы изъяли у 27-летнего пассажира пистолет с патронами

Сотрудники ГАИ Москвы, несшие службу на улице Эрисмана, остановили машину для проверки документов у водителя. И тут они заметили странное поведение пассажира – тот как будто занервничал. А на вопрос, есть ли у него при себе что-то запрещенное, ответил, что да, действительно есть.

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«При личном досмотре пассажира стражи правопорядка обнаружили и изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие, а также обойму с патронами. Согласно исследованию, найденным у мужчины является пистолет Макарова, изготовленный промышленным способом, и 8 боеприпасов калибра 9 мм, пригодных для производства выстрелов.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается – полиции предстоит выяснить, кто сбыл оружие задержанному.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Марина Лысцева/ТАСС
Количество просмотров 1
17.06.2024
Фото:Марина Лысцева/ТАСС
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