ГАИ остановила машину, а пассажир – со стволом!

Автоинспекторы Москвы изъяли у 27-летнего пассажира пистолет с патронами

Сотрудники ГАИ Москвы, несшие службу на улице Эрисмана, остановили машину для проверки документов у водителя. И тут они заметили странное поведение пассажира – тот как будто занервничал. А на вопрос, есть ли у него при себе что-то запрещенное, ответил, что да, действительно есть.

«При личном досмотре пассажира стражи правопорядка обнаружили и изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие, а также обойму с патронами. Согласно исследованию, найденным у мужчины является пистолет Макарова, изготовленный промышленным способом, и 8 боеприпасов калибра 9 мм, пригодных для производства выстрелов.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается – полиции предстоит выяснить, кто сбыл оружие задержанному.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МВД Медиа