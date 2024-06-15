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Россиянам стало проще купить автомобиль: аналитики подсчитали

В Авто.ру выяснили, что жителям РФ весной стала доступнее покупка машины

Покупка автомобиля текущей весной жителям России стала доступнее, чем в конце 2023 года, об этом свидетельствует индекс доступности: соотношение средней цены на машины к медианной зарплате в регионе. К таким выводам пришли специалисты аналитического сервиса «Авто.ру» (материалы исследования есть в распоряжении «За рулем»).

В ходе совместного с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru исследования они выяснили, что чем ниже показатель этого индекса, тем проще россиянам купить транспортное средство. Выяснилось, в частности, что в январе 2023 года индекс доступности резко пошел вверх. Для сравнения: еще в декабре среднестатистический житель РФ мог купить отечественную машину с пробегом за 18,5 месячной зарплаты, то в январе ему пришлось копить на два месяца дольше (20,8).

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Что касается приобретения иномарки, то затраты тоже выросли – с 23,2 в декабре 2023 до 26,6 в январе 2024 года. Это произошло на фоне роста цен на автомобили-маркеры: цена Lada Vesta за месяц выросла на 9%, а Hyundai Solaris подорожал на 10%.

При этом аналитики отметили, что к началу весны доступность автомобилей стабилизировалась: в марте 2023 года медианная зарплата по России повысилась на 10% к февралю. Поэтому в марте 2024 года средний по стране индекс отечественного автомобиля составил 18,2 пункта, а иномарки – 23,4.

Доступнее всего в апреле отечественная Lada Vesta была в Дальневосточном (12,8), Северо-Западном (16) и Уральском (16,6) федеральных округах. Немного дольше нужно копить на ее покупку жителям Южного федерального округа (22,2). Немного доступнее стал автомобиль российского производства для жителей Приволжского (20,8) и Центрального (20,7) федеральных округов.

Корейский Hyundai Solaris стало проще купить жителям Дальневосточного (17,9), Северо-Западного (19,4) и Уральского (21,5) федеральных округов. Ниже доступность Solaris в Приволжском (27,1), Центральном (25,9) и Южном федеральных округах (29).

Источник: пресс-служба Авто.ру

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
15.06.2024
Фото:Depositphotos
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