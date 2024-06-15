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П — преданность: собака привела помощь хозяину, попавшему в аварию

Собака пробежала почти 7 км, чтобы спасти пострадавшего в ДТП хозяина

В американском штате Орегон собака пробежала почти семь километров по лесу, чтобы найти помощь своему хозяину, попавшему в ДТП, во время которого он сорвался на машине в овраг.


Инцидент произошел на севере округа Бейкер, мужчина на машине вместе со своими четырьмя псами отъехал недалеко от того места, где его семья разбила лагерь. После того как он не справился с управлением на повороте, автомобиль упал в овраг. Американец был ранен, и одна из его собак, проявив чудеса сообразительности, побежала обратно в лагерь. Несмотря на незнакомый дикий лес, ей удалось выйти к лагерю.


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Появление собаки семья американца восприняла как знак, что случилась беда, и все отправились на его поиски. Мужчину обнаружили на следующее утро, но понадобилась помощь спасателей, потому что местность была труднодоступной. Местные власти направили специалистов, и в ходе спасательной операции вытащили водителя из ущелья, а затем доставили в медучреждение. Остальные три собаки тоже оказались живы, их нашли на месте аварии, рядом с хозяином.


Источник: Carscoops

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 1
15.06.2024
Фото:Unsplash | Carscoops
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