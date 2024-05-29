Попал в ДТП в другом регионе — что делать (пошаговая инструкция)

«За рулем» напомнил, как перенести рассмотрение дела о ДТП в свой город

Лето – время автопутешествий, которые редко, но все же омрачаются авариями, и если ДТП спорное, то вам придется ездить в суд в тот регион, где оно произошло. Но есть способ перенести рассмотрение дела в свой город. Предлагаем памятку о том, как действовать в случае ДТП.

1. Выполните требования ПДД

Включите аварийную сигнализацию и поставьте автомобиль на ручник. В темное время суток наденьте светоотражающий жилет. Выставьте знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м от автомобиля (если авария произошла в городской черте) и не менее 30 м на трассе. Знак должен выставить каждый участник ДТП.

За невыполнение этих требований Правил нарушителя ждет штраф 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ).

Важно. Если есть пострадавшие, немедленно вызывайте скорую помощь и ГИБДД. В случае необходимости можно самостоятельно отвезти пострадавшего в больницу – сокрытием с места ДТП это считаться не будет.

2. Соберите доказательную базу

Не трогайте осколки, оторвавшийся бампер и другие предметы, которые имеют отношение к аварии. Если они мешают другим ТС, сфотографируйте их с разных ракурсов, прежде чем убрать. Ожидая сотрудников ГИБДД, сфотографируйте поврежденный автомобиль, тормозной путь (если он виден), дорожную разметку и знаки, если они установлены возле места аварии. Это поможет в будущем доказать свою невиновность.

3. Ходатайствуйте о рассмотрении дела в вашем городе

Административные дела о ДТП рассматриваются по месту совершения нарушения (ч. 1 статьи 29.5 КоАП РФ). А это значит, что на каждое судебное заседание вам придется ездить за сотни километров в другой регион.

Чтобы этого не произошло, напишите в протоколе: «Ходатайствую о переводе дела по месту моего жительства». Укажите адрес и поставьте подпись.

Можно подготовить такое ходатайство на отдельном листе заранее и взять его с собой в поездку. Инспектор приобщит этот документ к материалам дела.

Если при составлении протокола вы растерялись, то отправить ходатайство можно позже – телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении. А вот доверять электронной почте не стоит. Ваше письмо могут просто не заметить, кроме того, в ходатайстве могут отказать, так как по е-мейлу трудно идентифицировать человека.

Отправить ходатайство надо как можно быстрее – суд рассматривает лишь те, которые почта доставила до начала судебного заседания.

Важно. По месту жительства не будут рассматривать административные правонарушения, зафиксированные камерами (ч. 5 ст. 29.5 КоАП РФ), и правонарушения, по которым проводилось административные расследования (например, при отъезде водителя с места ДТП).

4. Мелкая авария? Предложите оформить европротокол

Европротокол можно оформить в любом регионе РФ, без «привязки» к месту регистрации автомобиля, если:

в аварии участвовало не более двух автомобилей;

у обоих участников аварии есть действующий полис ОСАГО (если второй водитель не является гражданином РФ, у него должна быть Зеленая карта);

пострадали только транспортные средства, но если повреждена городская инфраструктура (ограждение, мусорный бак, дерево), вызывайте ГИБДД.

Если вы оформите ДТП на бумажном бланке, то лимит страхового возмещения не превысит 100 тысяч рублей. Бланк извещения о ДТП должен попасть в страховую компанию в течение 5 дней. Обращайтесь в местный филиал своей страховой компании – адрес ближайшего отделения можно узнать по телефону горячей линии страховой.

Лимит выплаты увеличится до 400 тысяч рублей, если у вас со вторым участником аварии нет разногласий и вы отправите электронный протокол с фотографиями повреждений через приложение («Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО», «ДТП Европротокол»). Оформить европротокол через приложение можно, если оба водителя являются физлицами и имеют аккаунт на Госуслугах.

Правда, не везде и не всегда интернет работает стабильно. Поэтому в поездку, в любом случае, стоит взять бумажный бланк извещения о ДТП.

5. Не соглашайтесь на устные договоренности

Если ДТП ограничилось небольшой царапиной или сломанным зеркалом, многие водители предлагают оплатить ущерб на месте, не сообщая о ДТП страховщику. Это желание понятно – из-за такой ерунды для виновника пустяшной аварии полис ОСАГО в следующем году заметно подорожает. Но…

Подвох в том, что через несколько часов водитель может обнаружить другие повреждения на машине и уже вызовет ГИБДД. Тогда вы станете нарушителем, покинувшим место ДТП. За такой проступок предусмотрена серьезная санкция – лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Поэтому обменяйтесь расписками, что не имеете друг к другу претензий в связи с аварией, указав контактный номер телефона и паспортные данные.

Как не остаться без страховых выплат

Проверьте срок действия полиса ОСАГО

Если он окажется просроченным хотя бы на день, вам придется самостоятельно оплачивать не только ремонт собственного автомобиля, но и пострадавшего, плюс оплата судебных издержек.

Не ремонтируйте ТС до осмотра страховой компанией

В противном случае вам могут отказать в выплате. Если же вы – виновник аварии, узнайте в СК, надо ли предоставлять автомобиль для осмотра, и уточните, когда вы можете приступить к ремонту. Если вы устраните последствия ДТП раньше, страховая компания может взыскать с вас полную сумму, выплаченную пострадавшему.

Не откладывайте визит в страховую

У вас есть пять дней, чтобы собрать документы и обратиться за страховой выплатой. Понадобятся копия протокола (как подтверждение наступления страхового случая), постановление об административном правонарушении и, возможно, другие документы (уточните в страховой компании). Ваше заявление страховая компания обязана рассмотреть в течение 20 дней.

Важно. В Крыму полисы ОСАГО действуют в полном объеме. Но не у всех страховщиков там есть офисы. В крайнем случае придется съездить в филиал в соседнем Краснодарском крае – рассчитывайте время.

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