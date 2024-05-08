Вам показали «липовое» удостоверение ГИБДД! И вот почему

«За рулем» объяснил, как определить подлинность удостоверения инспектора ГИБДД

Сейчас преступники в полицейской форме – большая редкость. Однако шанс нарваться нам мошенников на безлюдной трассе все же есть, и чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать меры предосторожности. «За рулем» рассказал о таких мерах. Одна из них – внимательно присмотреться к удостоверению инспектора ГИБДД.

Вы едва ли сможете вычислить профессионально изготовленную подделку (тем более что инспектор не обязан передавать вам «корочки» в руки, а должен лишь показать), но у подлинного удостоверения есть особые приметы, и их лучше запомнить:

Фотография на левой стороне удостоверения – печатается принтером, а не клеится сверху. Фон фото – исключительно белый, сотрудник на снимке должен быть в форме;

на левой стороне удостоверения – печатается принтером, а не клеится сверху. Фон фото – исключительно белый, сотрудник на снимке должен быть в форме; Личный номер , дата выпуска и срок действия удостоверения – прямым полужирным шрифтом, без курсива и вензелей;

, дата выпуска и срок действия удостоверения – прямым полужирным шрифтом, без курсива и вензелей; ФИО и должность – печатаются поверх герба России прямым черным полужирным шрифтом;

– печатаются поверх герба России прямым черным полужирным шрифтом; Номер документа – красным шрифтом на обеих внутренних сторонах;

– красным шрифтом на обеих внутренних сторонах; Печать МВД – только в нижнем правом углу.

Кроме того, указанный регион должен соответствовать тому, в котором вы находитесь. Если нет – это нарушение, о котором можно сообщить по номеру «112» или по номеру дежурной части, указанному на патрульном автомобиле.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Как еще распознать «липового» инспектора и что делать, если все признаки говорят о том, что перед вами мошенник? Об этом – в новом материале «За рулем»!