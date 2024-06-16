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Об этих советских тракторах вы (скорее всего!) ничего не знали

В Сети вспомнили историю пропашного трактора Вепрь, созданного на базе БТРа

Беларус, Кировец, ДТ-75 – эти громкие имена тракторов на слуху у каждого мужчины, родившегося в СССР и не чуждого технике. Но есть и такие, названия которых известны только узким специалистам, историкам советской техники. А ведь среди этих машин есть очень достойные – и забытые совершенно несправедливо.

Например, Вепрь, созданный в начале 1990-х на Бронницком ремонтно-техническом предприятии (ныне – ОАО «Бронницкое РТП»). Его сконструировали на базе БТР-60, причем уровень унификации по узлам составил 80%.

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Но назначение его было исключительно мирное: он предназначался для возделывания сельскохозяйственных культур и других работ в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах… Смотрим подробное видео об этой замечательной машине и других малоизвестных отечественных тракторах.


Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Недеря Евгений/Фотохроника ТАСС
Количество просмотров 2
16.06.2024
Фото:Недеря Евгений/Фотохроника ТАСС
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