Об этих советских тракторах вы (скорее всего!) ничего не знали

В Сети вспомнили историю пропашного трактора Вепрь, созданного на базе БТРа

Беларус, Кировец, ДТ-75 – эти громкие имена тракторов на слуху у каждого мужчины, родившегося в СССР и не чуждого технике. Но есть и такие, названия которых известны только узким специалистам, историкам советской техники. А ведь среди этих машин есть очень достойные – и забытые совершенно несправедливо.

Например, Вепрь, созданный в начале 1990-х на Бронницком ремонтно-техническом предприятии (ныне – ОАО «Бронницкое РТП»). Его сконструировали на базе БТР-60, причем уровень унификации по узлам составил 80%.

Но назначение его было исключительно мирное: он предназначался для возделывания сельскохозяйственных культур и других работ в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах… Смотрим подробное видео об этой замечательной машине и других малоизвестных отечественных тракторах.

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ