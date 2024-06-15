«Китаец» за миллион долларов: какой он?

Hongqi выпустила роскошный представительский седан Guoli за 990 000 долларов

Китайский автопроизводитель Hongqi, известный своими представительскими седанами, представил новый роскошный автомобиль – Hongqi Guoli. Эта модель, созданная под новым брендом Hongqi Golden Sunflower, позиционируется как флагманская, олицетворяющая вершину роскоши и престижа.

Название «Golden Sunflower» (Золотой Подсолнух) не случайно. Оно символизирует статус и уникальность, присущие самым дорогим и эксклюзивным моделям Hongqi. Цена Hongqi Guoli составляет внушительные 990 000 долларов.

Hongqi Guoli

Экстерьер Guoli отличает элегантный дизайн, характерный для представительских моделей Hongqi. Внешность отличается внушительными размерами: длина – 5980 мм, ширина – 2090 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 3730 мм.

Самым заметным отличием является логотип Hongqi, расположенный в центре радиаторной решетки. В отличие от стандартных моделей, он наклонен вперед на 23,5° – угол наклона земной оси.

Hongqi Guoli

Салон отделан высококачественной кожей и украшен фирменными элементами, в том числе золотым логотипом Hongqi в виде подсолнуха. Этот логотип присутствует на рулевом колесе, рычаге переключения передач и подлокотнике.

Особое внимание уделено комфорту задних пассажиров. Guoli оснащен компоновкой 2+2, где второй ряд представлен двумя независимыми сиденьями с подлокотником, обеспечивающими максимальную комфортность. Эти сиденья предлагают широкий диапазон настроек, включая электрорегулировку, подставки для ног, вентиляцию, обогрев и массаж. Панель управления сиденьями расположена на подлокотнике.

Интерьер Hongqi Guoli

В салоне также присутствуют многофункциональное рулевое колесо с двойными спицами, двойной дисплей, состоящий из приборной панели и центрального экрана управления, а также центральная консоль, оснащенная большим количеством физических кнопок и ручек.

Hongqi Guoli

Автомобиль оснащен двигателем V8 объемом 4,0 литра с турбонаддувом, развивающий мощность 388 л. с. и крутящий момент 530 Н·м. В сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач, этот силовой агрегат обеспечивает плавную и динамичную езду. Максимальная скорость Guoli составляет 220 км/ч, а расход топлива - 15,2 л/100 км.

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Источник: CarNewsChina