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Названы три правила, как не получить тепловой удар за рулем летом

Автоэксперт Шапарин рассказал, как избежать теплового удара за рулем

Лето – это время путешествий, но для водителей оно может таить в себе опасность перегрева. Сидя за рулем в раскаленном автомобиле, легко получить тепловой удар, который может привести к серьезным последствиям для здоровья. Чтобы избежать этого, важно помнить о простых правилах, которые помогут вам оставаться в безопасности.

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Автоэксперт Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), советует обратить внимание на три ключевых момента:

Исправная система кондиционирования

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Самый эффективный способ справиться с жарой в автомобиле – это исправная система кондиционирования. Не стоит полагаться на открытые окна или люк. Горячий воздух от раскаленного асфальта просто создаст поток, который будет обдувать вас, не принося облегчения. Вы все равно будете потеть, а постоянный поток ветра будет лишь ускорять испарение пота, усиливая ощущение усталости.

Атермальная пленка на стеклах

Чтобы предотвратить нагрев салона, рекомендуется установить атермальную пленку на стекла. Она блокирует ультрафиолетовые лучи, которые являются основной причиной перегрева салона.

Вентиляция сидений

Современные автомобили часто оснащены системой вентиляции сидений. Эта функция обеспечивает приток свежего воздуха к спине и к сиденью, что помогает избежать перегрева. Не забывайте пользоваться этой опцией.

Источник: Радио Sputnik

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
15.06.2024
Фото:freepik / freepik
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