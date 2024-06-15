Популярный на российском рынке кроссовер получил новую версию: что в ней особенного?

Chery вывела на рынок Tiggo 8 2024 в новой комплектации Kunpeng Edition

На домашний рынок Китая вышел обновленный Tiggo 8 2024 в топовой комплектации Kunpeng Edition, которая обещает стать хитом продаж. Автомобиль сочетает в себе мощный двигатель, внушительный набор опций и доступную цену – всего 17,5 тысяч долларов.

Под капотом скрывается 1,6-литровый турбомотор, выдающий впечатляющие 197 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, обеспечивая плавное и динамичное движение.

Chery Tiggo 8 2024 Kunpeng Edition

В комплектации Kunpeng Edition стандартно предлагается 5-местный салон. Однако за 400 долларов вы можете приобрести 7-местную версию.

В оснащении кроссовера 18-дюймовые колесные диски, датчик света, светодиодные противотуманные фары (для Китая ПТФ — редкость), панорамная крыша с солнцезащитной шторкой, автоматически складываемые зеркала заднего вида с обогревом, датчик дождя, атмосферная подсветка, круиз-контроль, система кругового обзора, система мониторинга давления в шинах, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма.

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Источник: ITHome