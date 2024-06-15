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Hyundai отзывает машины из-за серьезной проблемы

Hyundai отзывает Tucson и Santa Cruz из-за неисправности рулевого управления

Hyundai объявила об отзыве 795 пикапов и кроссоверов моделей Tucson 2024 года и Santa Cruz 2024 года из-за потенциальной неисправности системы рулевого управления.

Проблема кроется в печатной плате системы усилителя рулевого управления. При ее сборке использовался загрязненный флюс, что повышает риск короткого замыкания. В случае возникновения такой ситуации система усилителя рулевого управления может отключиться, что значительно усложняет управление автомобилем.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
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Отключение усилителя рулевого управления во время движения может привести к внезапной потере управления. В такой ситуации водитель вынужден прилагать значительно больше усилий для поворота руля, что существенно повышает риск аварии.

Hyundai уже уведомила всех владельцев затронутых автомобилей о необходимости связаться с дилером для проведения бесплатной проверки и устранения неисправности. Процесс устранения проблемы включает в себя замену печатной платы системы усилителя рулевого управления.

Hyundai Santa Cruz
Hyundai Santa Cruz

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | Hyundai
15.06.2024
Фото:Unsplash | Hyundai
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